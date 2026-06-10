「マジでAぇ! group解散します!」佐野晶哉、クイズ優勝をかけてまさかの宣言

Aぇ! groupが、きょう10日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』(毎週水曜20:00～)に出演。メンバー全員そろって同番組に初登場し、佐野晶哉からまさかの“グループ解散宣言”が飛び出す。

Aぇ! group

周囲が止めるのも聞かず押し通す

今回放送されるのは、「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」。MCの千鳥とかまいたちのもと、石原良純、Aぇ! group、あの、タイムマシーン3号、松村沙友理、ニシダ(ラランド)がゲスト出演する。

Aぇ! groupが同番組に全員そろって登場するのは今回が初めて。ノブが、以前出演した末澤誠也について「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー!」「そうなんですか!?」と驚がくする。

さらに佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。(普段は)無理されてるんだな」と末澤をイジり、スタジオは大騒ぎに。すると佐野は「今日優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します!」と大声で宣言。周囲が止めるのも聞かず押し通し、波乱のスタートを切る。

石原良純の地元・逗子市民が本音告白

今回のクイズは、石原の出身地である神奈川県から出題。恒例企画「県民に聞いた自慢」シリーズでは、石原家のお膝元である逗子で聞いた「私と石原良純自慢」を紹介する。

「うちの犬が良純さんの掘った穴に足を取られた」という謎のエピソードから、「おじいちゃんが石原家の屋根を作った」という意外なつながりまで、さまざまな自慢が登場。さらに、地元・逗子でロケを行うことが多い石原に対し、「市民が日々感じていることは?」というクイズが出題されると、出演者から石原への的確な解答が続出し、正解VTRに石原自身も大笑いする。

鎌倉の“祟りスポット”でニシダに異変

そのほか、神奈川にまつわるクイズも続々。「ある店の“麻婆豆腐”がSNSでバズるきっかけとなったネーミングは?」「今横浜で最も行列ができるスイーツとは?」「厚木市が広めようとしている謎野菜ペピーノ、何と何みたいな味?」「サザンの曲名ダジャレとなっている商品名は?」など、気になる“事件簿”が出題される。

芸人たちの怒涛のボケに、解散がかかったAぇ! groupも対抗。しかし終盤、本当にピンチに陥ってしまう。「このままだったら解散しちゃいますから」「やばいよ」と千鳥、かまいたちから心配される中、佐野は「最後の時間を惜しみなく楽しみます」とまさかのコメント。運命の最終問題は、続々と新種を発見しているという新江ノ島水族館から出題される。果たして、Aぇ! groupは“解散”を免れることができるのか。

さらに「本当の神奈川事件簿」コーナーでは、ニシダの身にまさかの出来事が起こる。鎌倉市民を不安にさせているという“泣塔(なきとう)”を現地調査したニシダは、想像以上に信ぴょう性のある展開に「悪ふざけで来たらよくない」とビクビク。スタジオでは、ロケの翌日に起こった“祟り”を告白し、悲鳴があがる。

【編集部MEMO】

Aぇ! groupは、2019年2月18日に結成され、関西ジュニア時代からバンドスタイルや高いバラエティ対応力、舞台・ドラマでの個々の活動を武器に人気を集めてきた。24年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。音楽活動に加え、メンバーそれぞれが俳優、バラエティ、舞台など幅広い分野で活躍している。

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