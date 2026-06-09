ファミリーマートは6月9日、「宝塚歌劇 貸切公演 抽選でご招待」キャンペーン第2弾を開始した。これにあわせ、同日、元宝塚歌劇団の彩みちるさん・蒼舞咲歩さんのスペシャル動画を公開した。

彩みちるさん・蒼舞咲歩さんが応募方法を紹介

同社では、通販代金・税金・公共料金などの支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示のうえスタンプをためてコースを選んで応募すると、宝塚歌劇 星組 貸切公演のチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを実施している。

第1弾開始後、「スタンプのため方を詳しく知りたい」という声が寄せられたことから、第2弾の開始に合わせて、彩みちるさん・蒼舞咲歩さんがキャンペーン応募方法をガイドするスペシャル動画を同社公式YouTubeチャンネルで公開した。

今回の動画では、二人が実際にネットショッピングのコンビニ支払いをファミリーマート店頭で行い、ファミペイにスタンプがたまるまでの流れを体験している。本動画は99期の二人にちなんだ「198秒(99秒×2)」の特別構成となっており、二人の息ぴったりで軽妙な掛け合いを楽しみながら、短時間でスタンプをためるポイントを理解できる内容となっている。

あうんの呼吸が生み出す、リアルな反応に注目

撮影当日、二人はファミリーマートカラーをイメージした衣装で登場。久しぶりの共演だったが、同期ならではの「あうんの呼吸」に、スタッフ一同、その絆の深さに胸を熱くする場面も。

マルチコピー機の操作では試行錯誤する場面もあったが、無事にスタンプが反映された台紙を見て、「すごい!本当にたまった!」と歓声を上げて喜ぶ様子も見られ、終始笑いの絶えないあたたかな撮影現場になったという。

宝塚歌劇 星組貸切公演などが当たる

宝塚歌劇 貸切公演 抽選でご招待

キャンペーン期間中に店頭レジでファミペイを提示し、通販代金・公共料金・税金などを支払うと、支払い1件につきアプリにスタンプが1個たまる。必要数に応じたスタンプを交換することで各特典に応募できる。第2弾の応募期間は6月9日～7月31日までとなる。

A賞として、10月3日15時30分開演の宝塚歌劇 星組公演「『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～』Based on SS Rajamouli's‘RRR’」に総計2,315名を招待する。SS席コース(スタンプ10個)は総計194名、S+席コース(スタンプ8個)は総計775名、S・A席ペアコース(スタンプ8個)は総計460組920名、B席ペアコース(スタンプ4個)は総計213組426名に当たる。

このほか、B賞として演目を収録したBlu-rayを総計100名に贈呈するほか、C賞として総計200名にファミマポイントを贈呈する。

各応募期間内に1回でも対象サービスをファミペイで支払うと当選確率が2倍となり、各応募期間内に1回でもファミペイ決済のうえ「ファミペイ翌月払い」に登録すると当選確率が3倍となる。