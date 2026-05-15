星野リゾートでは、熱海、沖縄、北海道の施設にて、各地の特産物を絶好のロケーションで楽しめる「春のアフタヌーンティー」を提案している。

OMO5小樽 by 星野リゾートの「小樽運河アフタヌーンティークルージング」スイーツボックス

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)では6月30日まで、静岡が誇る「水わさび」の魅力を再発見するひとときを提案する。世界農業遺産にも認定された伝統的な栽培方法「畳石式(たたみいししき)」をモチーフにした空間で、爽やかな香りとほのかな刺激を楽しめる。森のツリーハウスを貸し切り、わさび本来の風味を活かしたスイーツやセイボリーなど、薬味の枠を超えた特別な体験ができる。

「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)では5月31日まで、波音と春の花々の香りに包まれたプールサイドで過ごす「海風アフタヌーンティー」を開催する。琉球王朝時代の「盛菓子」を現代風にアレンジし、月桃やシークワーサーなど沖縄の春を告げる香りを活かしたスイーツを用意。サンゴ礁が広がる海を臨む特等席で、美しい工芸品に触れながら、特別なアフタヌーンティーが楽しめる。

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)では5月31日まで、北海道の爽やかな風と共に楽しむ「お花見団子アフタヌーンティー」を開催。全長160mにわたって敷き詰められた「花咲くカーペット」をテラス席から眺めながら、桜を使用した見た目も華やかな小菓子を味わえる。ルピシアと共同開発した限定フレーバードティー「OHANAMI」と共に、お花見気分で優雅なティータイムを堪能できる。

星野リゾート トマム「お花見団子アフタヌーンティー」

「OMO5小樽(おも) by 星野リゾート」(北海道小樽市)では、レトロな街並みを眺めながらお花見気分を味わえる「小樽運河アフタヌーンティークルージング」を、6月28日までの土・日曜日、祝日限定で開催。北海道の春をイメージした華やかなスイーツボックスと、ハマナスの花が浮かぶオリジナルのフラワーティーを用意する。心地よいオルゴールの音色に耳を傾けながら、お茶とクルージングが楽しめる。