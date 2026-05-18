5月14日、フットサルの全国リーグである「Fリーグ」と「女子Fリーグ」が2026～27シーズンのキックオフカンファレンスを開催。会場では今シーズンよりオフィシャルサポートカンパニーとなったミツカンによる「Fibee」のブースも展示された。

Fリーグと女子Fリーグの代表選手が一堂に会したキックオフカンファレンス

松井大輔氏と福西崇史氏がサッカーとフットサルの未来を語る

5月14日、東京都文京のJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」にて、「メットライフ生命Fリーグ」(以下、Fリーグ)および「メットライフ生命女子Fリーグ」(以下、女子Fリーグ)2026～27シーズンのキックオフカンファレンスが行われた。

「理事長セッション」では、登壇した日本フットサルトップリーグの理事長を務める松井大輔氏、サッカー元男子日本代表の福西崇史氏が、日本のサッカーとフットサルの技術論議を展開。フットサルがサッカー選手の技術向上に与える影響について話した。

元サッカー選手の視点からフットサルの技術について語る福西氏

そして福西氏が、「Fリーグが開幕して(来季で)20年ということで、理事長である大輔の思い、(これから)どうしていきたいかを聞きたいんですけど」と問う。

これに対して松井氏は「子どもたちが本当に憧れるようなリーグにしていきたい」と即答。

「まだちょっと言えないところがいっぱいあるんですけれども……」と言いつつも、具体的な内容としてメディア展開やSNS、Bリーグとの連携、エンターテイメント性の向上、多地域でのフットサル大会開催などに触れた。

子どもたちが本当に憧れるようなリーグを目指すと語る松井氏

また、選手の推し活を後押しする仕組みについても触れ、「OBの方々との連携も進めており、様々な方々と連携してFリーグを盛り上げていきたい」と言及。そして最後に、「今年のFリーグは、新時代に進みたいなと思っています」と抱負を語った。

Fリーグの代表選手がクラブや地域の魅力を語る

ここで主役は選手たちへ。「Fリーグ セッション」では、各クラブを代表する選手が登壇。ディビジョン1のクラブにはお題として「他のクラブにはないホームゲームの魅力」が与えられ、選手たちはそれぞれクラブならではの魅力を熱く語った。

Fリーグ ディビジョン1の選手たちはホームゲームの魅力について回答

ディビジョン2のクラブには「他の地域にはないホームタウンの魅力」について質問され、選手たちは各地域の特色を真剣に、ときに面白おかしく話した。

Fリーグ ディビジョン2の選手たちはホームタウンの魅力を語った

メットライフ生命は「協賛から共創へ」を掲げる

「リーグタイトルパートナー セッション」には、、昨シーズンよりFリーグのタイトルパートナーとなったメットライフ生命から、執行役員 常務 チーフマーケティングオフィサーの稲垣裕美氏が登壇。

メットライフ生命 執行役員 常務 チーフマーケティングオフィサー 稲垣裕美氏

稲垣氏は「パートナーシップ2年目を迎え、次のステージへ進む1年と捉えている」と述べ、「フットサルには、人をつなぎ、地域を活性化し、そして未来を担う子どもたちに夢や学びのきっかけを届ける力があると思います」と語る。

そして、メットライフ生命がもっとも力を入れる取り組みとして「フットサルを通じた地域と子どもたちの未来に向けた共創プロジェクト」について述べ、「各クラブと地域をつないで、地域ごとの特徴や思いをアクティベーションしていきたいと思います」と話した。

女子Fリーグの代表選手は「私のここを見て欲しい」を発表

ここから主役が切り替わり、「女子Fリーグ セッション」がスタート。各クラブを代表する女子選手が勢ぞろいし、ときに自信を持って、ときにちょっと照れながらも「他の選手にはない私のここを見て欲しい」というお題に答えていった。

新パートナーのミツカンは「Fibee」などを通じて選手をサポート

続く「パートナー セッション」では、今シーズンより女子Fリーグのオフィシャルサポートカンパニーとなったミツカンから、コミュニケーション本部 コミュニケーションデザイン部 PR推進チーム マネージャーの田邉雅氏が登壇。

田邉氏は「たくさんのパートナーや企業のみなさまと一緒に取り組むことで、大きなことをともに考え、新しい文化をつくっていくことができるんじゃないかなと思っております」と挨拶しつつ、ミツカンならではの取り組みについて述べる。

Mizkan コミュニケーション本部 コミュニケーションデザイン部 PR推進チーム マネージャー 田邉雅氏

「選手のみなさんは、お仕事もされながら競技もされています。私たちになにかできることはないかなと考えたときに、やはり食を通じて健康をサポートというところから、今回、『Fibee (ファイビー)』というブランドでご一緒したいと思っております」(田邉氏)

「Fibee」は、お腹の中にいる善玉菌のエサとなる発酵性食物繊維を豊富に含む食品によって、腸内差環境の改善を促すブランド。会場には特設ブースも用意されており、多くの人が商品を手に取っていた。ワッフルやクッキーといった軽食や、カレーやラーメンなどの食品、さらに飲料までラインアップされており、食欲抑制、基礎代謝上昇、肌ケアなどにも効果が期待できるという。

最後にFリーグ ディビジョン1のファイナルシーズン、女子Fリーグの大会方式変更とファイナルシーズン、Fリーグカップ2026などのトピックが発表され、キックオフカンファレンスは終了を迎えた。

来季で20周年という節目を迎えるFリーグ・女子Fリーグ。今シーズンはどのようなドラマが生まれるのだろうか。応援でクラブと選手を支えつつ、その瞬間を見逃さないようにしたい。