DJ KOO、鞘師里保との“意外な（!?）関係”明かす「オブジェみたいな（笑）」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

7月のマンスリーゲストは、DJ KOOさんが登場。7月4日（土）の放送では、同じレーベルに所属する2人の意外な関係性などで盛り上がりました。

◆エイベックスのレーベルメイト！ 2人の関係性

鞘師：今月のゲストはこの方、DJ KOOさんです！ よろしくお願いします！お久しぶりです。

DJ KOO：よろしくお願いいたします！ お久しぶりだよね。ちゃんとお話しさせていただくのって、もしかして初くらい？

鞘師：だと思います。

DJ KOO：今日来るときに、「鞘師のラジオのゲストだ！」と思ってテンションすごく上がりながらも、「“鞘師さん”って言ったほうがいいかな？」と思ったんですけど（笑）。

鞘師：やめてください（笑）。

DJ KOO：でも同じレーベルメイトでね。

鞘師：去年から私もエイベックスに参加させていただいているので、エイベックスに行ったらKOOさんに会えるんじゃないかって。

DJ KOO：オブジェみたいな（笑）。

鞘師：まだ社内ではお会いできてないです（笑）。

DJ KOO：本日はよろしくお願いします！

鞘師：よろしくお願いします！ このラジオの放送時間は土曜の9時30分からですが、KOOさんはいつも9時30分頃どうやって過ごされていますか？

DJ KOO：できるものなら寝ていたい感じですけども（笑）、おかげさまで各地でDJやロケなどのお仕事をいただいているので、9時ぐらいには起きて出発するというのが最近多いですね。

鞘師：お忙しいから、自ずと朝起きている、みたいな？

DJ KOO：でも苦手は苦手です、正直（笑）。

――番組では他にもDJ KOOさんのポジティブな生き方の秘訣、そして大好きなパンへの情熱などについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/