日本マクドナルドは5月27日、「スパイシーチキンマックナゲット(5ピース)」(290円～)と、期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」(いずれも単品50円～)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。

初夏の旨辛定番が今年も登場

スパイシーチキンマックナゲットは、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の期間限定のチキンマックナゲット。唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーがチキンの旨みを引き立てる。

2種の限定新ソース

2種類の期間限定ソースも登場する。ホットチリガーリックソースは、スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加え、辛みと旨みがクセになる味わいに仕上げたという。

ペッパーチーズソースは、チーズの旨みにブラックペッパーをきかせ、味わいを引き締めたチーズソース。隠し味としてガーリックも加え、やみつき感のある味わいに仕上げた。

定番のバーベキューソース、マスタードソースに、期間限定の2種のソースを加え、"ソース四天王"から選ぶことができる。

なお、スパイシーチキンマックナゲット・チキンマックナゲット5ピースはソース1個付き、チキンマックナゲット15ピースはソース3個付き。追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入が可能。スパイシーチキンマックナゲットの15ピースの販売はない。

「食べくらべポテナゲ大・特大」も発売

さらに、夕方5時からの夜マック限定で、スパイシーチキンマックナゲットとチキンマックナゲットを一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」(630円～)、「食べくらべポテナゲ特大」(990円～)も期間限定で販売する。

眞栄田郷敦さんが"眞栄田太尊"に

5月26日より放映する新TVCMでは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とのコラボレーションを展開する。俳優・眞栄田郷敦さんが"眞栄田太尊"として再登場し、スパイシーチキンマックナゲットとソース四天王の楽しみ方をユーモラスに描く。