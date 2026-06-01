スターバックスは、新作の『ハニー バナナ フラペチーノ』を6月5日(金)より発売します。はちみつとバナナという間違いのない組み合わせの新作フラペチーノを、メディア向けに行われた試飲会でひと足先に体験。その特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。

6月5日(金)より発売する『ハニー バナナ フラペチーノ』

新作『ハニー バナナ フラペチーノ』はどんな味?

5月27日にから発売を開始した『バナナ アフォガート フラペチーノ』に引き続き、見た目やサイズの理由で規格外となったものの、おいしく食べられるバナナ「もったいないバナナ」を使用した『ハニー バナナ フラペチーノ』。バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいを楽しめるのだそう。

『ハニー バナナ フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

カップの底にはごろっとしたたっぷりのバナナ果肉。そこにバナナパウダーとはちみつ、ホワイトモカシロップを合わせたハニーホワイトモカシロップに、ミルクをブレンドしたフラペチーノを重ね、トッピングにはホイップクリームとはちみつをのせていました。

ひと口飲んでみると、とろっとなめらかな舌触りに、バナナのほんのりと酸味のあるすっきりとした甘みとはちみつのコクのある甘さが合わさり、フルーティさが際立ちます。そこにホワイトチョコのコクとミルクの味わいが重なることで、リッチなバナナシェイクを飲んでいる気分に。

濃厚でまろやかなコクがありながらも、想像していたよりも甘すぎず、後味はすっきり。バナナの華やかな甘みが際立つ、ご褒美感満載の一杯でした。

『ハニー バナナ フラペチーノ』のカロリーは?

『ハニー バナナ フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『ハニー バナナ フラペチーノ』の価格は?

『ハニー バナナ フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『ハニー バナナ フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

『ハニー バナナ フラペチーノ』のオススメのカスタマイズは、チョコレートチップ(+55円)やチョコレートソース(0円)を追加することで、王道のチョコ×バナナのデザート感のある味わいを楽しめます。また、バニラビーンシロップに変更(+80円)やキャラメルソースを追加(0円)することで、やさしい甘さにコクと深みが加わり、リッチな味わいを堪能できます。

『ハニー バナナ フラペチーノ』は、もちろんそのまま飲んでも十分美味しいですが、カスタマイズの応用が効く味わいでもあるので、さまざまなアレンジが楽しめそうです。

『ハニー バナナ フラペチーノ』の販売期間は?

『ハニー バナナ フラペチーノ』の販売期間は、6月5日(金)からなくなり次第終了となります。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』とはまた違ったスイーツ感のある『ハニー バナナ フラペチーノ』。異なるバナナ フラペチーノの味わいを堪能してみてはいかがでしょうか？