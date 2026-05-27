スターバックス コーヒー ジャパンは5月27日、香り高くビターなエスプレッソとクリーミーなコクが調和する「ビター クリーム コーヒー」を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)にて再登場する。一時的な欠品または早期に販売終了する場合があるとのことだ。

ビター エスプレッソとクリーミーな甘みの調和

「ビター クリーム コーヒー」(持ち帰り:Short 540円/Tall 579円/Grande 624円/Venti 668円、店内利用:Short 550円/Tall 590円/Grande 635円/Venti 680円)は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、コク深いクリームの甘さを組み合わせたすっきりとした味わいが楽しめるアイスのコーヒービバレッジだ。

カップの底には、甘さを加えたコクのあるフレッシュクリームを入れ、丁寧に抽出したエスプレッソを重ねており、甘さの中にもきりっとした苦みとコク深さが調和する味わいに仕上げているとのことだ。混ぜ方次第で、ビターなエスプレッソの風味とクリーミーな甘みをそれぞれでも、一体でも楽しめる軽やかで大人の味わいの一杯となっている。また、エスプレッソショットを追加することで、より一層ビターな風味を楽しむことができるという。