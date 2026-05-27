スターバックスは、5月27日(水)より新作の『バナナ アフォガート フラペチーノ』を発売します。2年ぶりにバナナフレーバーのフラペチーノが登場するということで、気になっている人も多いはず。メディア向けの試飲会で、こだわりやおすすめのカスタマイズを聞いてきました。

5月27日(水)より発売する『バナナ アフォガート フラペチーノ』

新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』はどんな味?

今年で日本上陸30周年を迎えるスターバックス。“コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?”をスローガンに、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案しています。

第1弾では、人気の「キャラメル マキアート」をリニューアルし、その第2弾として登場するのが『バナナ アフォガート フラペチーノ』です。新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに、甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような一杯になっているのだそう。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

『バナナ アフォガート フラペチーノ』では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズなどが理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ「もったいないバナナ」を使用しているのが特徴です。

カップの底にはたっぷりのバナナ果肉。そこにバナナパウダーとシロップ、ミルクをブレンドしたフラペチーノを重ね、仕上げにクラシックシロップを加えたエスプレッソショットソースが注がれます。

ホイップクリームがのっていないため、物足りなさそうなイメージがありましたが、『バナナ アフォガート フラペチーノ』はホイップなしで大正解！とろっとなめらかな口当たりに、酸味と甘みのバランスが良い濃厚なバナナの味わい。その後を追うようにエスプレッソの香ばしさが感じられ、心地良く調和します。エスプレッソといってもクラシックシロップが加わったことで、香ばしさと奥行きを残しつつも苦みが抑えられていることから、コーヒーが苦手な人でも挑戦しやすそう。

甘すぎず、さっぱりとした後味のため、デザートというよりかは朝食として飲みたくなるようなエネルギーをくれる味わいでした。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』のカロリーは?

『バナナ アフォガート フラペチーノ』のカロリーは、272kcalです。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』の価格は?

『バナナ アフォガート フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

『バナナ アフォガート フラペチーノ』のオススメのカスタムを聞いてみると、アーモンドミルクに変更(+55円)することでナッツの香ばしさが加わりデザート感覚に。オーツミルクに変更(+55円)すると、バナナとオーツミルクとまろやかな甘みの調和を楽しめるのだそう。よりコーヒーの味わいをはっきりと感じたい人は、エスプレッソショット追加(+55円)を、デザート感が欲しい人は、ホイップクリームを追加(+55円)するのがおすすめです。

個人的にはシナモンパウダーを追加(0円)して、スパイシーさをプラスするのも良さそうだなと飲みながら思いました。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』の販売期間は?

『バナナ アフォガート フラペチーノ』の販売期間は、5月27日(水)からなくなり次第終了となります。

「逃避スケジュールステッカー」を配布も

5月27日(水)から、店頭ではつい頑張りすぎてしまう日常の中で、“逃避行”する時間を肯定する「逃避スケジュールステッカー」が配布されます。『バナナ アフォガート フラペチーノ』とともに過ごす、現実から少し離れるひとときを後押しする、ささやかな言い訳を記したステッカーが10種類用意されているので、最も共感する1枚をぜひ探してみてくださいね。