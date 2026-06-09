セブン - イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜の新商品「あじフライ(フィレ)」を全国のセブン - イレブン店舗にて6月9日から順次発売する。フライに適した「メアジ」を使用し、漁獲後急速冷凍した鮮度の良さと丁寧な骨取り処理にこだわった本格的なお魚系惣菜だという。

ふっくら肉厚なメアジを使用! サクサク衣で食べ応え抜群のお魚系フライ

レジ横の揚げ物惣菜といえばフライドチキンなどのお肉系が定番である中、「お魚系の商品がほしい」という声を受けて開発されたのが「あじフライ(フィレ)」(180.36円)である。ふっくらとした肉厚な身が特長の、フライに適したメアジを使用しているという。サクサクとした衣とあわさることで、さっぱりとした味わいながらも満足感のある仕上がりに変更されているとのことだ。

鮮度へのこだわりと丁寧な骨取り処理で安心の食べやすさを実現

使用しているメアジは、漁獲後に急速冷凍することで新鮮な状態で届けることを実現したという。一尾ずつ丁寧に骨取りをおこなっており、子供からシニアまで安心して食べられる食べやすさにもこだわっているという。和食にも合わせやすいアジフライをラインアップすることで、おかずやおつまみ、小腹が空いたときなど、日常の食卓をはじめとした幅広いシーンで手軽に取り入れられる商品である。

販売エリアは全国だが、店舗によって価格が異なる場合や、一部取り扱いのない店舗、商品名・規格が異なる場合もあるという。予定数が終了、または諸般の事情により店舗での取り扱いがなくなる場合もあるとのことだ。