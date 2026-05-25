ローソンは5月26日より、鶏のハラミやふりそでなどの希少部位を炭火で香ばしく焼き上げた、パウチタイプの本格焼鳥「炭火香る!」シリーズ4品を全国にて販売する。

「炭火香る!」シリーズは、“本格的なおつまみを手軽な価格で楽しんでほしい”という考えから開発されたパウチタイプの本格おつまみ。これまでトレー容器で販売することが多かったおつまみ惣菜をパウチ容器にすることで、価格を200円台に抑えることに成功。

このほど発売される4品は、“もも”や“むね”などの定番部位ではなく、砂肝、鶏レバー、鶏ハラミ、ふりそでといった希少部位を使用しており、いずれも食べやすい一口サイズで、袋のまま電子レンジで温めて食べるのがおすすめ。

ラインアップは、コリコリ食感の鶏の砂肝を塩・こしょうなどで味付けした「炭火香る!砂肝の焼鳥」、しっとりとした食感に仕上げた鶏のレバーを醤油・塩・こしょうなどで味付けした「炭火香る!鶏レバー焼」、ジューシーでうまみのある鶏のハラミを塩・こしょうなどで味付けした「炭火香る!鶏ハラミ焼」、ぷりぷりとした食感に仕上げたうまみのあるふりそでを、醤油・塩・こしょうなどで味付けした「炭火香る!ふりそで焼」の4品。いずれも価格は268円。