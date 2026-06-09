「ほっともっと」が「世界のグルメ」を楽しめる、「3種のディップソースセット」を新発売したらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。

ほっともっとといえば 日本最大手の持ち帰り弁当チェーン。私、学生の頃はよく「のり弁当」を買って食べていたのですが、パーティー向けのお惣菜なんてものもあるんですね。

今回登場したディップソースセットは、3種の中から1つの味を選ぶ……のではなく、なんと3つのソース全部がついてくるというなかなか贅沢な仕様となっております。

なお、価格はソースセットを単品で買うと250円。各種パーティパックと一緒に購入すると150円になります。お手頃じゃん!

そういえば今年は、世界的に有名なスポーツの大会が目白押しだったりするので、ホームパーティーの機会も増えてきそうなんですよね。ちょっと試してみようかな……。

買ってきたぞ

ということで、早速発売日に買ってきました! 今回購入したのは、「8コ入りチキンボックス」と「白身フライ&チキンBOX」「フライドポテトBOX」の3つになっております。これは想像以上に贅沢な見た目だぞ。

今回購入した3種のパーティーパックとディップソースセット

サワークリームオニオン風

では、まずは「サワークリームオニオン風」のソースからいってみましょうか。こちらはさわやかでクリーミーな風味が特徴とのことですね。

蓋を開けてみますと、おお、白い。香りを嗅いでみると、爽やか系のマヨっぽい香りがしますね。まずはフライドチキンをつけていただきます。

フライドチキンをソースに近づける

食べてみますと、おぉ、サワークリームのさっぱり感とコクがあって、風味の強いフライドチキンにも非常によく合いますね～。

組み合わせを一通り試してみようということで、続いては白身魚のフライをつけてみます。

おっ、白身魚のフライ、サクサク感がたまりません。フライってそもそもサワークリームをつけて食べるイメージもありますし、非常によくマッチしていると思います。一方のフライドポテトは、肉類よりも風味の主張が少ない分、サワークリームをダイレクトに味わえるのがいいところですね。

白身魚のフライにもサワークリームソースをディップ

フライドポテトにサワークリームオニオン風ソースをたっぷりつけて

個人的にサワークリームに一番合っていたのは、白身フライかなと思いました。こうやって「どれが一番合うか」を探す楽しみがあるの、いいですなあ～。

アボカドメキシカン風

続いては、「クリーミーなコクにスパイス香る」がキャッチコピーの「アボカドメキシカン風」ソースでございます。アボカドみんな好きですもんねえ。期待が高まるぜ……。

鼻を近づけると、その名の通りスパイシーな香りが漂います。インパクトのある緑色のソースも非常に映えていい感じです。

インパクトのある鮮やかな緑色のソース

こちらも3種類ディップしてみたのですが、これは言わずもがなフライドチキンに軍配が上がりました。肉のこってりした風味とスパイスのピリ辛とした味わいが合う、合う、合う!

もしかしたらフライドチキンメインで買ってくると、このアボカドメキシカン風ソースの取り合いになるんじゃないか、というぐらいおいしかったです。

フライドチキンをアボカドメキシカン風ソースにディップ

ピリ辛なソースがフライドチキンにベストマッチ

メープル風

最後は、「濃厚な甘さ」のメープル風ソースいってみましょう。

とろみのある琥珀色のメープル風ソース

フライドチキンや白身魚のフライに、メープル風ソース。合うのかなあと思いつつ食べてみたのですが、肉の強い風味に負けないぐらいガツンと甘いメープルソースが合わさって、甘辛系と言いますか、なかなか味わえないテイストを感じられます。これはこれでアリ!

フライドチキンをメープル風ソースにディップ

白身魚のフライとメープル風ソースの意外な組み合わせ

ちなみにメープル風ソースについては、フライドポテトが非常によく合うと思います。ポテトに甘いとろみのあるソース……ということで、まるで「洋風の大学芋」を食べてるみたい。おかずというよりはややスイーツ寄りですが、面白くていい発想です。

フライドポテトにメープル風ソースをディップ

今年はスポーツ観戦の機会も増えそうですし!

ということでほっともっとの3種のディップソースセット食べてみました。

冒頭でもお伝えしたように、今年はいろいろな国際的スポーツ大会が盛りだくさんですから、ホームパーティーの時に購入してみると、幸せな気持ちになれるかもしれません。

お酒と一緒になんてのもアリか

「俺はこれが好き」とか「私はこれが美味しい」とか、ワイワイ盛り上がって楽しめると思いますよ。