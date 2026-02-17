「自分を変えたい」――そう願い、転職まで決意した31歳男性の婚活の行方に、多くの視聴者が心を動かされた。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で1日・8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2026～」が、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を記録。令和の婚活のリアルが、大きな共感を呼んでいる。

1日放送の前編は80.75万回再生を達成し、同ジャンルの歴代最高記録を更新。後編はその記録を大きく上回る114.3万回再生を記録して歴代最高を塗り替え、シリーズ2週連続での記録更新となった。

番組に登場したのは、婚活アドバイザー・植草美幸さんのもとで、「自分を変えたい」と願う31歳男性・久保さん。年収の壁に苦しみながら婚活を続ける中で、6倍以上の年収を持つ40歳の女性と出会い、初めての本気の恋をする。その彼女からは「土日休みで夜勤のない仕事に」と求められ、転職を決意した。

一方、「子どもが欲しい」と願う53歳の男性も理想との隔たりに直面。結婚と幸せの形を探し続ける姿が大きな反響を呼んでいる。

TVer・FODでは、22日まで見逃し配信されている。

また、YouTubeチャンネル『フジテレビドキュメンタリー』では、24年2月に放送された「結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2024～」で“ラブホおじさん”と呼ばれ話題となった男性の「その後」が配信されている。

※各再生数はTVer DATA MARKETINGで算出。TVer・FODの合計値。放送後1週間。