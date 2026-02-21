結婚を本気で願い、覚悟を口にした男性。その姿に視聴者はくぎ付けとなり、初デートや失恋の瞬間に多くの視線が注がれた。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、1日・8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2026～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。本気の恋に破れ涙する姿に、共感と応援の声が広がっている。

突然の失恋に打ちひしがれる久保さん (C)フジテレビ

「自分が家事を100％やるので」とアピール

カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの結婚相談所に入会した人たちの婚活に密着する『ザ・ノンフィクション』の人気シリーズ。毎回、不器用ながら一生懸命婚活に挑む姿が心を打つ同シリーズだが、注目を集めたのは、介護福祉士の男性・久保さんだ。

「自分を変えて結婚したい」と強く願い、結婚相談所に入会した久保さん。しかし、会員の中では“最も低いレベル”の年収が壁となり、相手に深く踏み込めないコミュニケーションの課題も見え、婚活は苦戦が続いていた。

そこで植草さんは、6歳年上で久保さんの倍近い年収がある女性とのお見合いをセッティング。久保さんはガチガチに緊張しながらも、より専門的なケアマネージャー資格を取れば年収が上げられることや、仕事に頑張る相手を尊敬して「自分が家事を100％やるので」とアピールし、見事「仮交際」に進むことができた。

こうしてお見合いから8日後、いよいよ初デートへ。フルタイムの仕事に資格の取得、その上家事も全部やるという意気込みに“キャパオーバー”を心配されたが、久保さんは「やっぱり年収に差があるので、そこは全部自分がやるぐらいの勢いじゃないと」と真剣な眼差して答えた。

「久保さん頑張れ」「俺たちの久保さん!」

1日放送の前編では、そんな久保さんが初デートに臨む14時14分に、注目度が73.8％に上昇。X(Twitter)では「すげーいい人。上手くいってほしい」と応援する声に加え、「家事全部やるは言わない方が」「へりくだり過ぎてるかなぁ」など心配するコメントも見られた。

一方、2日放送の後編では、番組冒頭で久保さんが8歳年上の女性と初めてのデートに臨む14時2分に注目度が72.4％に。直前で別の男性によるプロポーズの成功シーンが流れたこともあって、Xでは「久保さん頑張れ」「俺たちの久保さん！LINEもマメにしてる！」と応援コメントが寄せられた。

久保さんはその後、この女性に対して本気の恋に落ちるが、植草さんからの緊急カウンセリングで交際終了を通告されることになる。「わけが分からない」と涙の失恋を迎えた14時35分には、注目度が71.1％まで上昇。Xでは「えっ！？」「うわあああー」「(相手のために)転職までしたのに…」と、久保さん同様にショックを受ける投稿が相次いだ。

この放送回は、TVer・FODで22日まで見逃し配信。後編は、放送後1週間で114.3万回再生(※TVer DATA MARKETINGで算出、TVer・FODの合計値)に上り、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を新記録を樹立している。