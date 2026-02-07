フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、1日に放送された『結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2026～ 前編」。カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った作品で、8日には「後編」が放送される。

毎回、不器用ながら一生懸命婚活に挑む姿が心を打つ同シリーズだが、前編で注目を集めたのは、介護福祉士の男性・久保さん(仮名・31)。取材した八木里美ディレクター(バンエイト)は、彼が婚活を通して大きく変化していく姿を見て、「恋することは大事なんだ」と再確認したという――。

カリスマ婚活アドバイザーが見せた初めてのシーン

「自分を変えて結婚したい」と強く願い、結婚相談所に入会した久保さん。しかし、会員の中では“最も低いレベル”の年収が壁となり、相手に深く踏み込めないコミュニケーションの課題も見え、婚活は苦戦が続いていた。

最初は複数の人を同時並行で取材していた八木Dだが、久保さんをメインで追うことになった理由の一つは、現代社会を映すような人物像だったこと。「最新の統計では、婚活市場の30代男性の年収のボリュームゾーンは500～600万円なのですが、久保さんは370万円で日本全体の30代前半のボリュームゾーンに合致するので、彼の婚活というフィルターを通して日本の30代男性の実態が見えてくるのではないかと思いました」と明かす。

ただそれ以上に大きかったのは、誠実な人柄だ。

「テレビの取材を受けるからには、自分にとってメリットがないと意味がないと考えると思うのですが、久保さんは以前の『ザ・ノンフィクション』の婚活の回で、男性たちが努力して変わっていく姿を見て、純粋に“自分もこうなりたい”という気持ちで頑張っていたんです。本当に真面目な方で、こういう人が一生懸命に頑張っているのに、どうして結婚がこんなに難しいのかと、私自身、世の中に対する疑問というものがどんどん大きくなって、取材を超えて彼を応援したいという思いで追っていました」

前編では、植草さんが久保さんを食事に誘い、“決起集会”をするシーンも。これまで取材してきた中で、植草さんがここまで会員に目をかける姿を見たのは初めてだったといい、「やっぱり久保さんの純粋でひたむきなところに、植草さんも何とかしたいという思いだったのだと思います」と推察した。

改めて感じた年収の“壁”

以前のシリーズで登場した、デート経験がない進藤さん(仮名)やバツイチの内田さんも、真面目で誠実な人柄ながら、女性とのコミュニケーションで苦労するという面で課題は共通する。

しかし、久保さんが彼らと違うのは、外的要因の大きさ。潰瘍性大腸炎という難病で、社会人スタートにハンデを負い、そこから這い上がって専門学校で学び直したものの、介護福祉士の仕事に就いたのは29歳。おのずと年収が“壁”になってしまい、「これまでも婚活の取材をしてきましたが、久保さんに伴走する中で、年収というものがここまで厳しく判断されるものなのかと、身に染みて感じました」とショックを受けたという。