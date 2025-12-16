マツコ・デラックスの発言が“炎上”しないワケ「気をつけてることは…」

タレントのマツコ・デラックスが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)にゲスト出演。自身の発言がネットで“炎上”しない理由を語った。

「テレビでは、ちゃんと進行してるみたいになってるんですけど…」

リスナーから、「過激な発言をしてもネットで炎上しないのはなぜ?」と問われたマツコは、「私は言ってるんです。ずっと」と即答。「メディアで気をつけてるわけじゃない」そうで、「めちゃくちゃちゃんとカットされるんで。テレビを観ると、ちゃんとした進行してるみたいになってるんですけど。収録中は、めちゃくちゃなこと言ってます」と暴露。特に、客入れをしている日本テレビ系『月曜から夜ふかし』は、唯一ファンと触れ合える収録のため、「盛り上がっちゃう」といい、「ほとんどカットされてます。めちゃくちゃカットされてる」と苦笑いでぶっちゃけた。

一方で、生放送でコメンテーターを務めるTOKYO MX『5時に夢中!』については、「気をつけてることは、問題になりそうなネタはもう扱わない」という。「最初はそれこそ、『5時に夢中!』で発言したことが、次の日ネットでみたいな感じの時事ネタだったり、ポリティカルなことも言ってたんだけど」と明かしつつ、「なぜか知らないけど、私が子育てについて話すっていう。一番子育てをしてないんだけどね(笑)。そういう感じになってるから」と炎上しないワケを説明した。

テレビで過激な発言をしても編集でカットされるため、「観てると、ホントいい人だなって思う。自分のテレビ」とつぶやいたマツコ。しかし、心配もあるようで、「スタッフの方は、“みんなめんどくせーな!”って思ってる」「みんな言わないけど、絶対思ってる。私がディレクターだったら、“なんだこのヤロー!”って思うもん。“使えること言え! このヤロー!”って」と編集の苦労をおもんぱかっていた。

