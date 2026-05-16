シャトレーゼは、5月15日より、レモンの魅力を詰め込んだ初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。瀬戸内レモンを贅沢に使用したクレープケーキやモンブラン、スフレチーズケーキなど、爽やかな酸味を楽しめるラインアップが登場するとのことだ。

瀬戸内レモンとはちみつが調和するクレープケーキ

「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」(453円)は、重なる食感が楽しい一品である。バニラが香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したクリームやレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねている。爽やかな酸味とはちみつの甘みが調和し、キャラメルシュガーチップのカリカリ食感がアクセントになっているという。

瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ 453円

レモンの風味を存分に味わうモンブラン

「瀬戸内レモンモンブラン」(421円)は、レモンをたっぷり使用した爽やかなモンブランとのことだ。紅茶シロップをしみこませたダコワーズに、レモンピール入りのホイップクリームと濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞っている。ひと口ごとにレモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がる、風味豊かな仕上がりだという。

瀬戸内レモンモンブラン 421円

軽やかな口どけのフロマージュスフレ

「レモンのフロマージュスフレ」(399円)は、人気のスフレチーズケーキにレモンを合わせた一品である。フランス産クリームチーズを使用したふわっと溶ける食感のスフレチーズに、チーズクリーム、レモンゼリー、瀬戸内レモンソースを合わせている。チーズのまろやかなコクとレモンの酸味が重なり合う、軽やかな味わいを楽しめるとのことだ。