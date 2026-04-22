「18歳の時より40歳の方が若く見えません?」鬼越トマホークの良ちゃんが、相方・金ちゃんとの18歳当時と現在の比較写真を公開。意外な“若返りぶり”に反響が広がっている。

現在40歳の鬼越トマホーク、18歳当時との比較写真を公開

鬼越トマホーク

鬼越トマホークの2人はともに1985年生まれの現在40歳。仲良しかつ強面な見た目であることから、“黒いサンドウィッチマン”の異名でも知られる。

17日にXを更新した良ちゃんは、「18歳の時より40歳の方が若く見えません?」と添えて、自身と相方・金ちゃんの18歳と40歳の比較写真を公開。

18歳の頃の運転免許証の写真は、2人そろって不機嫌そうな表情を浮かべており、共に実年齢より上に見える。しかし、現在の宣材写真は強面ながらも、どこか愛嬌を感じさせ、撮影のライトや肌状態のよさも相まって18歳の運転免許証写真よりも若々しい見た目に変化している。

同ポストは現在までに表示回数100万回を超えるなどSNS上で反響を呼んでいる。