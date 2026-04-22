「18歳の時より40歳の方が若く見えません?」鬼越トマホークの良ちゃんが、相方・金ちゃんとの18歳当時と現在の比較写真を公開。意外な“若返りぶり”に反響が広がっている。

現在40歳の鬼越トマホーク、18歳当時との比較写真を公開

鬼越トマホーク

鬼越トマホーク

鬼越トマホークの2人はともに1985年生まれの現在40歳。仲良しかつ強面な見た目であることから、“黒いサンドウィッチマン”の異名でも知られる。

17日にXを更新した良ちゃんは、「18歳の時より40歳の方が若く見えません?」と添えて、自身と相方・金ちゃんの18歳と40歳の比較写真を公開。

18歳の頃の運転免許証の写真は、2人そろって不機嫌そうな表情を浮かべており、共に実年齢より上に見える。しかし、現在の宣材写真は強面ながらも、どこか愛嬌を感じさせ、撮影のライトや肌状態のよさも相まって18歳の運転免許証写真よりも若々しい見た目に変化している。

同ポストは現在までに表示回数100万回を超えるなどSNS上で反響を呼んでいる。

借金とオーディション組への降格で限界寸前「吉本をやめようと初めて思って」…起死回生の『エンタの神様』とつなぎ止めてくれたペナルティの愛　まちゃまちゃインタビュー後編
取材開始14秒で毒舌、『エンタの神様』世代の年下記者にも終始丁寧な対応、ペナルティ・ワッキーとの熱い関係性…まちゃまちゃインタビュー前編
31kgのダイエットに成功…空気階段・鈴木もぐら、食事は「普通に食ってます」減量後の変化も明かす
『ツギクル芸人グランプリ』今年も開催決定　5月12日から予選会、フジで決勝放送予定
「半年間、声を出すな」医師から通告…はるな愛の運命を変えた“奇跡的な出来事”「ホンマに泣いてた」「もう信じられへんくて…」
「今だから言えるけど…」　加藤浩次からの相談に「やめとけ」爆笑問題・太田光が説得した過去
ココリコ遠藤、千秋との離婚秘話「急に…」「突きつけられたのが…」　爆笑問題も驚き
「ふざけんな!」　「はー!? 冗談じゃない」　爆笑問題、過去の“解散危機”を明かす「一番の大きなケンカ」
「恐る恐る電話させてもらったら…」ココリコ遠藤、爆笑問題・田中裕二の“神対応”に感謝「先輩後輩のいい話」
「初出しの情報を…」美大進学のナイツ土屋、大学名を公表「なんとか入れました」
「漫才の作り方を教えてもらいたい」ナイツ塙宣之、後輩の『M-1グランプリ』王者を絶賛
“赤ちゃん”が36時間完徹後に衝撃の変貌!?　うっすらヒゲにメガネ姿のネコニスズ舘野が決めポーズを披露すると…
関連画像をもっと見る