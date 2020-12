ダンスボーカルユニットM!LK(佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人)が26日、ライブ「SWEET CHRISTMAS 〜GO GO 2021〜」を配信した。

この日は受験のため曽野が不参加となったが、4名でもパワーは衰える事なく、M!LKの様々な魅力を詰め込んだ年末らしい賑やかな配信ライブとなった。

冒頭、メンバーのソロダンスパフォーマンスからライブはスタート。今回初めてソロダンスに挑戦したという佐野は、力強いダンスとともにラストでシャツを脱ぎ捨て、鍛えられた上半身でオーディエンスを驚かせていた。

その後「Milky Snow」「リンガベル」(新曲)ではクリスマスツリーの周りでメンバーが楽しそうに歌唱し、挨拶のMCを挟んだ後は「last moment」「I'ts only LOVE」とクリスマスにぴったりな甘いラブソングも歌い上げる。合間にはM!LKメンバーと彼女目線でデートを楽しめる"胸キュン映像"が流され、メンバーと幸せな恋人気分を味わった後は、恋人に対する素直な気持ちを真っすぐに伝えるラブソング「愛と合図」へと続いた。

一方「君の知らない世界へ」ではステージの真ん中にベッドが置かれ、悩まし気な目線や指先の動きなどで大人なM!LKの魅力を見せる。さらに等身大でエモーショナルな歌詞と楽曲が心に響く「ERA」「Winding Road」、来年の干支に因んだ牛の被り物を被ったアンコール「テルネロファイター」など、様々なM!LKの魅力を惜しみなく披露し、終始オーディエンスを盛り上げ続けた。

また前回に引き続き、塩崎がライブの演出に加わったが、今回も彼らしいおちゃめで遊び心満載の演出が随所に散りばめられていた。「DEAR LIFE」では楽曲の合間に、来年の運勢を占うとの事で、メンバーが一発芸。塩崎は投げられた果物を剣でキャッチをして指すパフォーマンス、山中はフラフープ4つ同時回し、佐野はマジックを行い、吉田は三輪車に挑戦したもののうまく乗りこなせず、転倒してしまうハプニングを起こしていた。

続けてメンバーがファンに対するクリスマスプレゼントを選ぶ企画では、それぞれの個性や好みが垣間見える場面も。ファッションに造詣の深い山中は、ファッションのリメイクに使えるオシャレな安全ピンをプレゼントに選んだほか、佐野はパジャマ・ひざ掛け・ハートのクッションを選び、これを見たメンバーたちは「女性の心が分かってる」と感心した様子だった。

ラストのMCでは「今年は色々ありましたね。僕たちは皆さんに笑顔やパワー、希望を与える事ができたでしょうか? 僕たちは皆さんから、皆さんのために頑張ろうというたくさんのパワーをもらいました。これからも、僕たちは皆さんと共に歩んで行きたいと思います」(佐野)と語りかけ、メンバー全員で深いお辞儀をしながら、ファンへ感謝の気持ちを表す。2021年春に東名阪ツアーを行う事が発表されると「やっとみんなと会えるね!」と、メンバーそれぞれが嬉そうに顔をほころばせていた。

本ライブはニコニコ生放送にて2021年1月9日23時59分までタイムシフト公開されている(視聴はプレミアム会員限定)。

セットリスト

M1:Over The Storm(インスト)

M2:上昇思考クライマー(インスト)

M3: May

M4: MAGIC CARPET(インスト)

M5: Over the Storm(インスト)

M6: Milky Snow

M7:リンガベル

MC

M8: We're Here!!!

M9:宇宙ジャンボリー

M10:DEAR LIFE

買い物ロケ企画(映像)

MC

M11: last moment

M12: I'ts only LOVE

M13:愛と合図

MC

M14:君の知らない世界へ

M15:Brave Saga

M16:ERA

M17:Winding Road

M18:テルネロファイター

M19:サンキュー! N・D・K

MC

M20:HOME

M21:桜咲く頃には

撮影:笹森健一、小坂茂雄