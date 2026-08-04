WOWOWは、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)」の音楽フェスティバル期間「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」で開催された2公演を、9月に放送・配信する。

『A Tribute to EIICHI OHTAKI』(C)THE NIAGARA ENTERPRISES

大滝詠一のアーカイブ歌唱と生演奏がシンクロ

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本をはじめとするアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーへ発展させるとともに、海外アーティストの日本市場への進出を促す国際音楽賞。

授賞式に合わせ、6月5日から13日までの9日間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」とし、ジャンル、国境、世代を超えたショーケースライブやイベントを展開した。WOWOWでは、その中から『A Tribute to EIICHI OHTAKI』と『Surf ＆ Breeze 高中正義／ANRI』を特集する。

『A Tribute to EIICHI OHTAKI』は、9月20日(18:00～)にWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信される。

昨年行われたYMOのトリビュート公演に続き、今年は大滝詠一の功績をたたえるステージを開催。大滝の音楽が持つ普遍性と先進性を、世代やジャンル、国境を超え、縁の深いアーティストや現代の音楽シーンで活躍するアーティストたちが新たな文脈から掘り下げる。

ステージでは、大滝本人の「アーカイブ歌唱」と、音楽監督の井上鑑が率いるNIAGARA'S CLUB BANDの生演奏、豪華アーティスト陣のパフォーマンスがシンクロする。

出演は、大滝詠一(声の出演／アーカイブ歌唱)、伊藤銀次、稲垣潤一、小林旭、佐野史郎、杉真理、鈴木茂、トータス松本(ウルフルズ)、野宮真貴、ハンバート ハンバート、藤井フミヤ、吉田美奈子、渡辺満里奈。6月10日に東京・SGCホール有明で収録された。

高中正義とANRI、シティポップのアイコンが競演

『Surf ＆ Breeze 高中正義／ANRI』は、9月21日(18:00～)にWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信される。

世界的なシティポップブームの源流であり、現在も国内外のステージで活躍を続ける高中正義とANRIによる競演ライブ。高中は3月から4月にかけて世界8都市を巡るワールドツアーを開催し、ANRIも5月にロサンゼルスとニューヨークで公演を行った。

世界へ活動の場を広げるシティポップの伝説的アイコン2人が、一夜限りのステージで共演する。公演は6月11日に東京・SGCホール有明で収録された。

両番組とも、放送・配信終了後から1カ月間、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信される。