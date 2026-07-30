「他の誰でもない自分の人生を心から愛おしく思える」――石田ゆり子が、10月31日(22:00～)に放送・配信がスタートするWOWOWの『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』(全6話 ※第1話無料)で同局ドラマ初主演。岡田惠和氏の脚本で、“アラ還世代”の3組の夫婦が人生を見つめ直していく姿を、笑いと涙を交えて描く。

石田ゆり子

亡き友人の願いから始まる“パートナーのシャッフル”

石田が演じるのは、子どもたちが独立し、夫と豊かで穏やかな生活を送る専業主婦・上原春花。ある友人の死をきっかけに、お互いのパートナーをシャッフルする2週間の“お試し生活”へ踏み出す。

春花には、学生時代から深い友情でつながってきた夏希、秋絵、冬美という友人がいた。4人の名前を合わせた「春夏秋冬」は、いつも一緒に過ごしてきた仲間だった。

現在は東京、葉山、軽井沢と住む場所も職業も異なる春花、夏希、秋絵だが、それぞれのパートナーを交えて定期的に集まっている。一方、冬美とは疎遠になっていた。

そんなある日、3人のもとに冬美の訃報が届く。冬美に思いをはせながら、レールを外れることなく真面目に生きてきた自分たちの過去と、還暦を目前にしたこれからの人生を見つめ直す3人。やがて、生前の冬美が語っていた「一度でいいから自分じゃない人になりたい」という願いを思い出す。

そこで3人が実行することにしたのが、お互いのパートナーをシャッフルし、別の相手と2週間暮らしてみる“お試し生活”。これまで実直に生きてきた大人たちが、天国の冬美が笑ってくれそうな“小さな冒険”に挑み、それぞれにとっての“ホーム＝居場所”を探していく。

石田ゆり子「わぁ! と胸がトキメキました」

石田はこれまで、『連続ドラマW さまよう刃』『WOWOW×TBS共同制作ドラマ MOZU』シリーズなどに出演してきたが、WOWOWドラマで主演を務めるのは本作が初めてとなる。

以前から岡田の作品のファンだったという石田は、出演のオファーを受けた際を「わぁ! と胸がトキメキました」と回想。企画書やあらすじを読み、「なんて面白くて切なくてかわいいお話なんだろうと思いました」と明かした。

50代が終わろうとしている自身の世代について、「何をしゃべったとしてもその言葉の後ろに人生がにじみ出てしまう。そのことが重たくもあり、ありがたくもある」と実感を告白。「そんないい歳をした大人たちが、こんなことを思いつき、そして実行してしまうことの可笑しさと切なさ」にひかれたという。

春花は、家を守り、家事を完璧にこなしながら夫の身の回りの世話をする“スーパー主婦”。主婦としての自負を持つ一方、社会に出て活躍する親友たちへの密かなコンプレックスも抱えている。

石田は、優等生として生きてきた春花の自己分析に自身も共感する部分があったといい、撮影を終えた現在は、「他の誰でもない自分の人生を心から愛おしく思える春花の気持ちに心から共感しています」と語る。

さらに本作を、全員が同じだけソロパートを持ち、聞き手にも語り手にもなる「長い交響曲」に例え、約2カ月に及んだ撮影を「とても幸せな時間が流れていました」と振り返った。

岡田惠和氏「自分の新しい代表作になる予感」

脚本を担当するのは、『最後から二番目の恋』シリーズ、『泣くな、はらちゃん』『この世界の片隅に』などを手掛けてきた岡田惠和氏。本作は、岡田氏が「WOWOWでどうしても書いてみたいものがある」と提案したことから企画が始まった。

岡田氏が描こうとしたのは、「大人たちの、妻たちの、夫たちの青春物語」。年齢を重ねても人生への悩みはなくならず、「このまま人生を終えるのか」という苦しさも加わっていくアラ還世代の、明るく切なく愛らしい物語だという。

石田が演じる春花については、「常識人としてきちんと生きていた、やるべきことをやってきた誇りを持った女性が、軽く誤作動して、暴走します」と説明。「自分の新しい代表作になる予感が強くしております」と手応えを示した。

監督を務めるのは、映画『ブルーピリオド』『傲慢と善良』や『連続ドラマW いりびと-異邦人-』などを手掛けた萩原健太郎氏。岡田氏が脚本を担当したドラマ『17才 -at seventeen-』に14歳の頃から憧れていたという萩原氏は、岡田氏が描く59歳の登場人物たちに命を吹き込む機会を得たことへの喜びを語った。

物語については、「大の大人たちがバカみたいな小さい大冒険に挑んで、忘れていた感情に出会い、そして、不在の温かさを知る物語」と表現。「いつか60代を迎える全ての世代が憧れる、そんなドラマを目指しました」とコメントしている。

「だれとも替われない、わたしの人生」

プロデューサーの植田春菜氏は、一見すると禁断の行動にも思える“パートナーのシャッフル”を、登場人物たちは至って真面目に実践すると説明。生活を共にする相手が変わることで自身の生き方を振り返り、これまで知らなかった夫や友人の一面に気づいていくという。

自身は春花たちより下の世代だという植田氏も、登場人物の姿を通じて、「変わらなくてもいいこともあるのかもしれない」「もう少しだけそのままの自分を認めてあげても良いのかもしれない」と感じたと明かしている。

同時に公開されたティザービジュアルには、キッチンにたたずむ春花の柔らかな表情と、「だれとも替われない、わたしの人生」という言葉が添えられた。