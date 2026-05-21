WOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00～／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)のトークイベントが21日、都内で行われ、監督の中田秀夫氏、脚本の戸田山雅司氏、プロデューサーの廣瀬眞子氏(WOWOW)が、主演を務める伊藤健太郎の魅力について語った。

本作は、韓国の作家イム・ソンスン氏による小説『コンサルタント』を原作に、“暗殺シナリオ”を書く男の転落と葛藤を描くダーク・サスペンス。伊藤が演じるのは、ミステリー小説家志望の青年・伊崎耀。ある日、謎の男から「完璧な暗殺」をテーマにした小説執筆を依頼されたことをきっかけに、現実の死を設計する“暗殺コンサルタント”へと変貌していく。

中田監督「華があるし、見栄えもする」

伊藤と俳優と監督の関係で組むのは今回が初めてだったという中田監督。過去には映画紹介番組などで顔を合わせたことがあり、「ものすごい背が高いし、華がある。映画でももちろんドラマでも見栄えもするし、真面目で、演技のテンポがいい人という印象があった」と振り返る。

その印象は、実際の撮影でさらに深まったという。伊崎は第1話で、くすぶった小説家志望の青年として登場する一方、物語が進むにつれて、次第に“コンサルタント”として洗練されていく。中田監督は「1話と6話で全然違うんですよね。芝居とか本人、役の内面が全然違う設定で出てくるんですけど、それをあんまり細かく打ち合わせしなかった」と明かし、「見事に、この人が本能的にこの役というのをわかっている人だなと思って、改めて感心した覚えがあります」と称賛した。

戸田山氏「カッコよすぎないか?」から…

一方、脚本を手がけた戸田山氏は、原作から入った立場として、伊崎という人物の“冴えなさ”をどう成立させるかに注目していたという。

「伊崎耀という役は最初、もうどうしようもないんです。ネットに小説を上げてもボロクソに言われて、全然くすぶっている」と説明。その上で、伊藤のキャスティングを聞いた当初は「過去の作品とかも、シュッとしてかっこいいやつばっかりじゃないですか」「カッコよすぎないか?」と感じていたものの、完成した第1話での伊藤の芝居を見て、「ものすごくリアルに“ダメ”をやっているんです。こんなに幅広く芝居を見せてくれました」と、懸念は驚きに変わった。

第1話では、まだ何者にもなれない青年としての伊崎が描かれるが、その先には“死を執筆する男”としての変貌が待ち受ける。中田監督と戸田山氏の言葉からは、伊藤健太郎がその落差と変化を、役の本能としてつかみ取っていたことがうかがえた。