「記憶されたものと記録は同じものではないかもしれません」――岸井ゆきのが、11月8日にスタートするWOWOWの連続ドラマ『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』(毎週日曜22:00～、全6話 ※第1話無料放送)に主演。17人が死亡した大量毒殺事件を11歳で目撃し、その記憶に30年間人生を侵食され続ける女性を演じる。

雑賀満喜子を演じる岸井ゆきの

30年間記憶に侵食され続ける女

原作は、恩田陸氏が2005年に発表し、第59回日本推理作家協会賞の長編・連作短編集部門を受賞した同名小説。北陸の名家で17人が命を落とした大量毒殺事件と、その記憶によって30年後も人生を狂わされ続ける人々を描く。刊行から約20年を経て、初めて実写映像化される。

物語の発端となるのは、北陸・K市の名家、青澤家で発生した「中大垣町大量殺人事件」。17人が毒殺された現場には、「ユージニア」という意味不明の言葉が記された、詩のような手紙が残されていた。

岸井が演じる主人公・雑賀満喜子は、11歳の時に事件の最初の目撃者の一人となった女性。事件から10年後、大学の卒業論文の題材として関係者へのインタビューを始め、少女時代の友人で、青澤家で唯一生き残った盲目の少女・青澤緋紗子と再会する。

この出会いによって、満喜子の人生は大きく変化。卒業論文は後に小説『忘れられた祝祭』として出版され、ベストセラーとなるが、満喜子はその一冊を残して突然、世間から姿を消してしまう。

事件から約30年後、フリーライターの田波友子が事件を調べるためにK市を訪れると、満喜子が再び姿を現し、米国で暮らしていた緋紗子も帰国。事件に残された者たちの記憶と、それぞれが抱える“真実”が交錯していく。

岸井ゆきの、22歳と43歳の満喜子を演じ分け

満喜子は、話す相手やその時の感情、状況によって、声色や話し方を変幻自在に変える人物。岸井は、事件関係者への取材を重ねる22歳の満喜子と、約20年後の43歳となった姿を一人で演じ分ける。

岸井は、恩田作品を中学生の頃から読んでいたことから、出演オファーを「とても嬉しく、同じくらいのプレッシャーもありました」と回顧。脚本を安達奈緒子が担当すると知り、「いつも多角的に世界を描いていく安達さんとなら、この物語に一緒に飛び込めるかもしれない」と感じたという。

満喜子を演じたことについては、「話す人や、その時の気持ち、状況によって話す速度やイメージが変わる役だったので、シーンとシーンのつながりを気にせずお芝居をするのは新鮮でした」と振り返った。

作品については、「人生は選択の連続であるはずなのに、自分の意思とは別に、巻き込まれてしまった、つまり運命にもたらされた現実の中で、それぞれがどう生きるかの軌跡だと感じます」と説明。「記憶されたものと記録は同じものではないかもしれません。ぜひ楽しんで観ていただければ幸いです」と呼びかけている。

恩田陸氏「またひとつの新たな『ユージニア』」

原作小説は、国内累計発行部数38万部を記録。2020年に米ニューヨーク・タイムズの注目書籍に選ばれ、英ガーディアンでも評価されたほか、2022年にはドイツ犯罪小説賞の国際部門で1位を獲得した。

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、韓国語の6言語に翻訳され、海外でも支持を集めている。恩田はかつて、本作について「読むと不安になって、読み進めるとさらに不安が深くなる、デヴィッド・リンチ監督の『ツイン・ピークス』みたいなお話」と表現していた。

これまで海外を含めて複数の映像化オファーがあったという恩田氏は「刊行20年目の節目に映像化が決まったのは、完全版が出たこともあり、感慨深いものがあります」とコメント。「映像版は、またひとつの新たな『ユージニア』になっていると思います。素晴らしい脚本とキャストに恵まれ、私も皆さんと一緒にワクワクしています」と期待を寄せた。

安達奈緒子氏「傍観者という安全な場所から引きずり出す物語」

脚本を担当するのは、ドラマ『きのう何食べた?』、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』などを手がけ、岸井とは『お別れホスピタル』『お別れホスピタル2』でも組んだ安達奈緒子氏。

安達氏は、脚本の大筋が完成した頃、恩田へ物語の“正解”を尋ねたものの、「先生は“分かりやすい正解”を絶妙に回避されていたように思います」と振り返る。

さらに、『ユージニア』を「読者や視聴者を、“傍観者”という安全な場所から引きずり出す物語」と表現。「否応なく事件に巻き込まれ、自分が見たものが見たまま真実だと言い切れるのか、物語が進むにつれて分からなくなってしまう」と、その映像化の難しさを語った。

それでも、物語を動かす満喜子がつかんだ“満喜子だけの真実”を見たいという思いで脚本を執筆。「岸井ゆきのさんが、その身体を通じて満喜子の体験を紡ぎ出してくださっています。『真実を知っているのは私だけ』という陶酔感に一緒に浸っていただけたら」とメッセージを寄せている。

『金子差入店』古川豪監督らが映像化

メイン監督は、長編映画デビュー作『金子差入店』を手がけた古川豪氏。もう一人の監督として、NHKドラマ『東京サラダボウル』や『ガンニバル』に参加した川井隼人氏が名を連ねる。

古川監督は「恩田陸先生が作り上げた唯一無二の世界観、ページをめくる手を止められないあの感覚を大切に、岸井ゆきのさんはじめ豪華キャスト陣、大切なスタッフたちとともに作りました」とコメントした。

WOWOWの山田雅樹チーフプロデューサーは、原作が突きつけるのは「誰がやったのか」ではなく、「なぜ人はこの事件に狂わされ、損なわれ続けるのか」という問いだと説明。視聴者自身が物語へ参加しているような感覚も作品の特徴に挙げ、「事実を超えた真実で、どうか震えていただけたら幸いです」と語った。