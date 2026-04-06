バンダイは、『魔法戦隊マジレンジャー』より「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」は、『魔法戦隊マジレンジャー』より、ライバル戦士・ウルザードの魔法力が込められたアイテム・ウーザフォンをMEMORIAL EDITIONとして商品化。

ウーザフォンは、本編に登場した30種以上の呪文を認識、対応した音声が発動。テンキー操作で発動魔法を操作でき、劇中をイメージしてワンド展開ボタンでも魔法が発動できるように。ウルザード役・磯部勉氏による呪文入力時のシステムボイスも収録し、劇中に近い呪文遊びが可能だ。磯部勉氏の音声はシステムボイスだけでなく、ウルザードとしての台詞音声も新録。劇中で印象的な台詞音声が再生可能になった。

造形・外観はDX版をベースとしつつ、一部を劇中イメージに沿ってアップデート。モバイルモード、フォンモード、ワンドモードの3段変形が可能です。加えて、ディスプレイパーツもマージフォン同様DX版の紙製からプラ製に変更。BGMはウルザードにまつわる2曲を収録。ウーザフォンでのなりきり遊びの再現度をより高める。

セット内容

ウーザフォン…1

ディスプレイパーツ…1

(C)東映