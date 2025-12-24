スーパー戦隊シリーズ第29作『魔法戦隊マジレンジャー』(2005年)放送開始20周年を記念したスペシャルなイベント「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり!魔法家族 ～マージ・ジルマ・マジ・ジジル～」が、2025年12月14日、東京ドームシティ・シアターGロッソにて開催された。

当初は3回公演の予定だったところ、開催発表時のあまりの人気ぶりに「延長戦」と題した4回目も決定。改めて『魔法戦隊マジレンジャー』を愛するファンの方々の熱意を感じさせた。

オープニング：魔法家族、集結

オープニングでは、小津翼(松本寛也)の「行くぞ!」を合図に、小津兄妹が「魔法変身、マージ・マジ・マジーロ!」、そしてヒカル先生(市川洋介)が「天空変身、ゴール・ゴル・ゴルディーロ!」と呪文を唱え、幕が開くと同時にマジレンジャーが勢ぞろいし、華麗な名乗りポーズを披露した。



マジレンジャー登場

続いて、『魔法戦隊マジレンジャー』メインキャストが登場。この瞬間を待望していたファンからの熱い声援と拍手に迎えられた。

松本寛也さん

次男・マジイエロー/小津翼を演じた松本寛也。本イベントでは企画段階から携わり、この日を迎えるまでにさまざまな苦労を重ねてきた功労者である。

甲斐麻美さん

次女・マジブルー/小津麗を演じた甲斐麻美は「やっと会えたね!」と、印象的な麗のセリフでファンとの再会を喜んだ。

別府あゆみさん

伊藤友樹さん

長女・マジピンク/小津芳香を演じた別府あゆみ。マジレンジャー20周年を祝うべく、アクセサリーで「20」の文字をあしらった衣装を着て、明るい笑顔をふりまいた。

長男・マジグリーン/小津蒔人を演じた伊藤友樹。伊藤は「みんな、野菜食べてるかー!!」と、家庭菜園「アニキ農場」で野菜を育てていた蒔人のキャラを大事にしながら大きな声で挨拶し、ファンを大いに沸かせた。

市川洋介さん

天空聖者サンジェル＝マジシャイン/ヒカルを演じた市川洋介。小津兄妹の「魔法の先生」であるヒカルがオープニング映像などで見せた「前髪をサラリとなであげる」しぐさを再現し、20年前と変わらないさわやかでクールな笑顔をファンに向けた。

渡辺梓さん

MC(寺迫麿)の呼び込みによりステージに現れたのは、マジマザー/小津深雪を演じた渡辺梓。「みなさん、子どもたちと婿(ヒカル)に会いに来てくれて、本当にありがとうございます」と挨拶した渡辺は、20年前と変わらない優しさに満ちた笑顔を大勢のファンに向けてくれた。

なお、三男・マジレッド/小津魁を演じる橋本淳はビデオメッセージでの登場となった。第4回公演では同席の松本と塚田英明プロデューサーとの「鼎談」スタイルで、20年前に青春を燃やした撮影の日々をふりかえった。

さてここからは、第1回、第2回、第3回、第4回(延長戦)それぞれのハイライトシーンをご紹介していこう。

第1回公演ハイライト：原点を振り返る

第1回、第2回、第3回では映像を観ながらキャスト陣が思い出を語る「生オーディオコメンタリー」コーナーが設けられた。

第1回での上映は、Stage.22「京都でデート? 〜ルーマ・ゴルド〜」。ヒカル先生が鮮烈な初登場を飾ってから間もない時期であったため、松本は「カッコいい新キャラが人気を持っていく」と最初は(市川を)警戒していたことを打ち明け、伊藤は「パッと見た瞬間から、この人には勝てないと思った」と苦笑いしつつ、ヒカル先生の輝けるキャラに圧倒された思い出をふりかえった。

また松本は京都ロケでの楽しい出来事を回想し「みんなで湯豆腐を食べた」ことや「ご飯を2合半も食べたそのあとに、『天下一品』ラーメンを食べに行った」という、驚くべき食欲エピソードを明かした。

てるこの部屋2025

続いては、当時『マジレンジャー』の広報担当として、DVD映像特典「てるこの部屋」などを手がけていたたかのてるこ氏と、『マジレジャー』チーフプロデューサーとして作品を育てあげた東映の塚田英明氏が登場し、「てるこの部屋2025」と題されたトークコーナーが始まった。

東映在籍中から世界各地を飛び回り、現在は紀行ドキュメンタリーやエッセイなど多方面で活躍するたかの氏は、20年前に話を訊いた松本、甲斐、別府、伊藤、市川、渡辺から「昔こんなことを話していたね」という思い出話とともに「あのころ立てていた目標を、20年後のいま達成できた?」という「答え合わせ」的なトークをも盛り込みつつ、勢いのすごい関西弁でのマシンガントークを駆使。キャスト陣はもちろん、ファンの方々をも爆笑に巻きこんだ。

別府はイベント第1回の締めくくりとして「20年もの長い間、愛される作品に携わることができました。これは私の人生の大切な宝物です」とファンに感謝の言葉を投げかけ、感激のあまり涙ぐむ姿を見せた。別府の涙を見た瞬間、隣の伊藤が素早くハンカチを差し出すなど、ほほえましいやりとりも見られた。

涙ぐむ別府さん

松本さん

第2回公演ハイライト：20年の重み

第2回では、松本、甲斐、別府、伊藤、市川がそれぞれ、会場のバンダイブースで販売された「マジレンジャーなりきり風デザインパーカー」と「マジレンジャーTシャツ」。そして渡辺が「マンドラ坊やTシャツ」を着て登場した。

渡辺さん

第2回の生オーディオコメンタリーは、Stage.35「神々の谷 〜マジ・マジ・ジジル〜」を上映。ストーリーが加速度的に盛り上がっていく後半展開を迎えるにあたり、これまでの出来事をふりかえりながら、新たなる強敵「冥府十神」の到来を告げるエピソードである。敵だと思われていた魔導騎士ウルザードが小津家の父・勇(天空聖者ブレイジェル)だと判明し、兄妹と再会したのもつかのま、ふたたび別れるという重い展開から始まったため、キャスト陣もストーリーの流れをハラハラしながら追いかけている印象だった。

生コメンタリーの様子

そんな中でも、別府から「このころ(橋本)淳の身長がのびてきて、魔法使いの衣装の丈が短くなってきたと言っていたんです。それで新しい衣装を用意してもらったんですけど、今度はバランスが悪いって、結局前の衣装に戻していた(笑)」と、成長期ならではの橋本の苦労話を打ち明けて、会場に笑いをもたらした。

また、渡辺は本作への出演オファーをもらったときの心境として「素顔がわからないくらいのメイクをした悪役かなと思っていました」と、悪役を演じるのではないかと予想していたことを明かした。「当時は子どもが小さくて、『爆竜戦隊アバレンジャー』(2003年)にハマっていたし、私も『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)のモモレンジャーが好きでしたから、喜んでお引き受けました。でも、まさか自分が変身して、巨大化までするとは(笑)」と、スーパー戦隊への出演を依頼されたときの思いをにこやかにふりかえった。

ここで松本は、全員そろっての魔法変身を提案。市川さんは「もう忘れてるよ」と戸惑いながらも、みんなで「家族会議」を開いて変身ポーズを再確認するというアットホームな光景が見られた。





みんなで魔法変身

やがて、ポーズとかけ声を完全にシンクロさせつつマジレンジャー、マジマザーの「魔法変身、マージ・マジ・マジーロ!」とマジシャインの「天空変身、ゴール・ゴル・ゴルディーロ!」が披露され、ファンからの大きな歓声と拍手が巻き起こった。

思い出の写真をふりかえるコーナー

続いては、撮影当時のスナップをスクリーンで見ながら、思い出話を語るという「あの頃君は若かった」のコーナー。ここでは塚田英明プロデューサーと宇都宮孝明プロデューサーも参加し、キャスト陣と共に懐かしい写真をふりかえった。

宇都宮孝明プロデューサーと塚田英明プロデューサー

塚田氏、宇都宮氏は、楽しそうなキャスト陣の表情をながめながら「みんな仲がよくてよかったね」「みんなで遊んでいるような雰囲気がありました」と、よきチームワークで撮影が進み、20年後の現在も変わらぬ仲のよさを喜ぶコメントを残した。





感激で涙ぐむ甲斐さんと別府さん

渡辺は「素敵な時間をすごすことができて、母として感謝します。深雪が子どもたちに残した言葉『あなたたちの武器は勇気。勇気が魔法を教えてくれる。そのことを忘れないで、忘れないで……』をみなさんにもお伝えしたいです」と話し、ファンをしみじみと感激させた。そして伊藤は「20年経ちますと、これまでいろんなことがありました。自分自身、こんな人生になるとは思いませんでした。楽しいよりも辛いことが多かったかもしれないですが、こうしてマジレンジャーを愛するみなさんに歓迎していただけるのは、たいへんありがたい人生だと思います!」と、20年の歳月をかみしめる。

改めて『マジレンジャー』に携わった人たちのチームワーク、絆の深さを感じさせるイベント(第2回)も終わりに近づくにつれ、甲斐と別府が感極まって声をつまらせる姿が見られた。

第3回公演ハイライト：物語の到達点

イベント第3回の冒頭は、ステージ上のマジレンジャーが客席の通路を駆けのぼり、反対にキャスト陣が上から降りてくるという、実にエキサイティングな演出が行われた。

マジフェアリーをイメージした衣装をアピールする別府さん

ステージに上ったキャスト陣では、マジピンクが魔法大変身した姿「マジフェアリー」をイメージした今回(第3回)だけのスペシャルな衣装を着て、妖精のように飛び跳ねる別府の明るいアクションが強いインパクトを残した。また、渡辺は「マンドラ坊や」のマスコット人形を手にして登場して「(マンドラ坊やが)ついてきちゃったんです(笑)」と語ってニッコリほほえんだ。





マンドラ坊やを持って現れた渡辺さん

生オーディオコメンタリーの第3回は、Final Stage「伝説への帰還〜マージ・マジ・マジェンド〜」が上映された。最終回ということで、画面を見つめるキャスト陣も万感の思いがこもっているもよう。

冒頭ではマジレンジャーが絶対神「ン・マ」の能力で荒廃した未来に放り込まれ、絶望的な空気が漂っていた。そんな中、松本、甲斐、別府、伊藤は自分たちが実際にマジレンジャーのスーツを着て演技をしたシーンを見ながら「(ロケ地が)寒かった!」を連発。別府は「あんまり寒いので、待ち時間はダンスをして身体を常に動かしていたんです」と回想した。

後半は、ン・マによって滅んだと思われていた天空聖界マジトピアと天空大聖者マジエルが実は健在だったと明かされ、マジレンジャーに逆転のきざしが次々に現れる展開。市川は「僕(ヒカル)は半分くらいの時間、死んでいたんだね……」と苦笑い。しかし、ヒカルもウルザードファイヤー/勇(磯部勉)もよみがえり、最後の決戦では小津兄妹(魁、翼、麗、芳香、蒔人)とヒカル、勇、深雪がそろって変身するシーンがクライマックスを飾った。

8人がひとりずつ名乗り、最後に全員そろってポーズを決めるくだりでは、松本が「このシーンは1分40秒あって、主題歌テレビサイズをまるまる使っているのがすごい」と、たっぷり尺を取りながら、魔法戦隊から発展した父・母・婿・兄妹の「魔法家族」の見せ場について語った。

魔法呪文講座

続いて、塚田プロデューサー、宇都宮プロデューサーが先生を務め、キャスト陣に改めてマジレンジャーの呪文について詳しく教えるという「魔法呪文講座」コーナーが始まった。

マジレンジャーの変身アイテム「マージフォン」の10個のボタンには、それぞれに短い呪文のフレーズが備わっており、ボタンを押す順番と組み合わせによって、劇中でのさまざまな魔法が発現することになっている。マージフォンの10パターンのボタンを応用する形で、ウルザードの「ウーザフォン」マジシャインの「グリップフォン」の呪文の詳細な解説も行われた。

マージフォンの10個の呪文を詳細解説

塚田プロデューサーはこの呪文について「10個の呪文にはそれぞれ意味があり、みんな(マジレンジャー)が使っている魔法に対応しています。これらの設定を作ったのが、漫画原作者・脚本家の三条陸さん。僕と三条さんはこのときに出会い、後に『仮面ライダーW』(2009年)でご一緒することになります」と、『仮面ライダーW』でメインライターを務める三条陸氏との初仕事が『マジレンジャー』だったことを明かした。

さらに塚田プロデューサーは「今回のイベントのタイトルは、今までテレビシリーズでも使ったことのない呪文の組み合わせになっています」と説明して、ファンをどよめかせた。すなわち「～マージ(我)・ジルマ(あなた)・マジ(超)・ジジル(現れる)～」＝「私たち(キャスト・スタッフ)とファンのみなさんが、魔法の大いなる力によって、このＧロッソで(20年ぶりに)出会う」という意味である。

現在教職に就いている市川は「最近、仕事で韓国の高校へ行く機会があったのですが、そこでもマジレンジャーが知られていて、むこうでサインを書いてきました(笑)。20年、これだけ愛されている作品に出演できたのは、大きな財産だと感じました。ぜひまた、お会いしましょう。本日の授業はこれまで!」とヒカル先生の名フレーズをまじえつつ、『マジレンジャー』で過ごした数々の思い出をずっと大切にしていると話した。

甲斐は「この20年、本気でくじけそうな時も、喜びであふれたこともありました。すべてが今の私につながっています。マジレンジャーで知った『可能性は作れるもの』という言葉は、もうダメだという瞬間、いつも救ってもらいました」と、『マジレンジャー』での言葉が人生の支えになっていたことを明かしつつ「水晶玉よ、みんなの未来を教えて……、マジ・ジジル! 見えた! みんなみんな、この先の未来ずっと笑顔が絶えない日々を送り、そしてマジレンジャーを愛し続けるでしょう! ありがとう!」と、麗としてファンのみなさんに幸せをふりまくメッセージを贈った。

第4回公演(延長戦)ハイライト：奇跡の集大成

追加公演となったイベント第4回は、タイトルの呪文が変わって「魔法戦隊マジレンジャー お久しぶり!魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～【延長戦!】父帰る」と題され、前3回とは違った構成で進められた。

冒頭では、『魔法戦隊マジレンジャー』テレビシリーズで活躍したオリジナル・スーツアクター6人が結集を果たし、当時とまったく変わらないシャープかつ華麗な「名乗りポーズ」を決め、会場全体から大きな拍手と歓声を集めた。

ステージに現れたのは、マジレッド・高岩成二、マジイエロー・今井靖彦、マジブルー・野川瑞穂、マジピンク・小野友紀、マジグリーン・福沢博文、マジシャイン・岡元次郎。今井、野川、小野、岡元は朝から会場に来ており、高岩と福沢は別の仕事の現場から、この奇跡の集合のためにかけつけたという。

キャスト陣も合流

続いてキャストの5人もステージに現れ、変身前・変身後の役者が20年の時を経て、ふたたび一堂に会する激レアなビジュアルが実現した。

続いて、ウルザード/ウルザードファイヤー/天空聖者ブレイジェル/小津勇を演じた磯部勉、そして渡辺梓を迎えての「魔法家族」トークコーナーが始まった。

当初は声優としてウルザードの声を演じていた磯部は「ウルザードはマジレンジャーの宿敵だと言われました。非常に強くてカッコいい悪役で、こりゃいいぞと思い、何回かスタジオに通ってセリフを入れていたのですが、あるとき監督から『実はお父さんです』と言われ、ずいぶん戸惑いましたよ。顔も出さなきゃいけないのか、困ったなあなんて思いながらも、やらせていただきました。でもそのおかげで、こんなきれいなお母さんや息子、娘たちと共演ができた上に、20年後の今日、再会できたのはほんとうに嬉しいです。感激しています」と、はにかんだ笑顔を見せながら、変身前の姿として出演したことへの喜びを示した。

渡辺は磯部との共演について「周囲が若い人ばかりで、キラキラ、キャピキャピとにぎやかで華やかなところに、年齢は違いますけど同じ空気感を持ったお父さんがいらっしゃって、嬉しかったです」と、大人の雰囲気を備えた磯部との共演を歓迎していたことを明かした。

思い出話に花が咲く魔法家族

磯部は特撮ヒーロー作品への出演、それも「ヒーローたちの父親」を演じるにあたって「マジレンジャーは近所でもすごい人気でしたから、僕が不道徳な行いをしてはいけないと思っていました。当時の話ですが、お店で食事しているとき、数人の子どもたちの視線をふと感じたんですね。その瞬間『いま俺は、小津勇を演じているんだ』と実感して、決して酔っぱらっているところなんて見せないよう気をつけました」と、出演中の役のイメージを守ることを心がけていたことを明かし、松本たちを感心させた。

高岩成二さん

そして、ふたたびスーツアクターの面々(小野のみスケジュールの都合で退席)がステージに戻り、トークコーナーが始められた。高岩は、魁役の橋本淳が登壇できなかったことを少し寂しく思いつつ、『マジレンジャー』でマジレッドのアクションを務めていたころの思い出を語った。

魁は兄妹の末っ子で高校生という設定だったが、当時の高岩は37歳。「高校生のヒーローを演じるのはきつかった」とキャラクター作りの難しさを感じつつも「自分の高校時代を思いだしても使えないので、表現方法としては、思いっきり『子ども』で行こうとしました。マジレッドはキャラクター(変身後)になってからの芝居が多く、演じていて楽しかったです」と、まずマジレッドの方向性を定めた上で、どう動くのかを考えていたと明かした。

最後にマイクを手にした松本は「こんなに多くのファンの方たちが来てくださった環境が、もう本当に幸せです。その一方で、残念ながらこの場に来ることができなかった方のことも考えちゃうんですね。だから今日お越しくださった方は、このイベントの思い出をぜひSNSで発信してくださると、もっとたくさんの人たちに楽しさが伝わるかなと思っています」と、会場に来ることが叶わなかったマジレンジャーファンにも、イベントの楽しさを伝えてほしいと呼びかけた。

そして「多忙なところ、無理を言って駆けつけてくださったスーツアクターのみなさん、そしてお父さん、お母さん、メッセージを送ってくれたホラン(千秋)や淳、すべての人に感謝です」と、イベント参加者やスタッフの協力あってこそ、このような幸せな空間が実現できたと話す松本に、伊藤が「長男から一言あります。今回は寛也がいろんな方面にお声がけをして、裏方としてもすごく頑張ってくれました。彼のおかげで、これだけのキャストやスタッフのみなさんがここにいるんです。松本寛也、すばらしい仕事をしてくれたなと思っています!」と愛のこもった言葉を投げかけた。

これを受けて松本は「できる限り、迎えなくちゃいけない人たちをこの場に揃えたかったんです。もうなんとかなんとか、ここまでたどりつけて、良かったです! 僕ひとりだけの力じゃありません。裏にいる何人ものスタッフたち、そして、ここに来られなかった人も含めて、ファンの方ひとりひとりのおかげです。本当に、ありがとうございました!」と、改めてイベントに関わったすべての人たちへの深い感謝の思いを示した。

