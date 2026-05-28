Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

アコ ドレス

背中もたっぷり堪能できます

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の「アコ」フィギュアが、参考価格15,000円のところ18%オフの12,263円で販売されている。イベントで身に纏ったパーティードレス姿を立体化したものだ。スケールは1/7で全高約250mm。

アコ [ドレス]

グッドスマイルカンパニー

15,000円→12,263円

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%BC-GOOD-SMILE-COMPANY-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96/dp/B0F741ZTXS/ref=sr129?refinements=p85%3A8070706051%2Cpndealtype%3A10343616051%2Cpndate%3A5871621051&rnid=82820051&rps=1&s=hobby&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.f851e75d-a860-4774-84a1-525c65264f29&xpid=gW84nlfQgvyPk