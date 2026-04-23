パスタ専門店「ジョリーパスタ」は4月23日より、「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」など、白桃を存分に堪能できるドルチェ3品を販売している。

ジョリーパスタ「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」

「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」は、白桃の上品な甘さと紅茶の風味、チーズ風味のムースのコクが絶妙に調和した贅沢ドルチェ。白桃コンポートとミックスベリーの下に、白桃ソルベやチーズ風味のムース、香り豊かな紅茶シロップをたっぷり染み込ませたスポンジ、サクサクのメレンゲなどを重ねており、白桃コンポートはトップだけでなく中層にも使用しているため、最後まで白桃のおいしさを感じられる一品となっている。価格は759円。

また、しっとりとした紅茶風味のシフォンケーキに白桃コンポートや白桃ソルベ、ふんわりとしたホイップを添えた「ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ」も登場。白桃のみずみずしい味わいが初夏を思わせるドルチェとなっている。価格は539円。

さらに、食後にもぴったりのミニサイズ「グラスドルチェ 白桃」もラインアップ。なめらかなパンナコッタに、白桃コンポートと白桃ソルベ、ホイップを合わせ、酸味のあるラズベリーソースが風味にアクセントを加えている。価格は539円。