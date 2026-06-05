「さすがに酷過ぎません?」タレントのJOYが、自宅に届いた宅配ピザの写真を自身のXで公開。その見た目に驚きの声が続出するも、その後のJOYの対応に注目が集まった。

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「大好きなピザ頼んだらこれ」自宅に届いた宅配ピザが……

5月21日にXを更新したJOYは、「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と添えて、自宅に届いた宅配ピザの写真を公開。

届いたピザは箱の中で形がぐちゃぐちゃになっており、原型をとどめていない状態に。JOYは、「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ」「箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません?」と苦言を呈した。

しかし最後は、「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と前向きに締めくくっていた。

この投稿に、「これはきっと落としてるな」「もしかして転んだ?」「これ来たら泣いちゃう」「もはや折り畳まれてるじゃん」と驚きの声が多く上がっていたほか、「興奮は草」「逆にリピーターになるのおもろい」といったJOYの前向きな姿勢に対してのコメントも寄せられた。

同ポストは現在までに表示回数が258万回を超えるなど、話題を呼んでいる。

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