石川さゆり「先生方が全員天国へ…これから何を歌うべきか」転機となった“目から一言鱗”のとは？

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に発売された最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さん）などについて伺いました。

1958年（昭和33年）生まれ、熊本県熊本市出身の石川さん。1973年、15歳でシングル「かくれんぼ」で日本コロムビアよりデビュー。1977年に「津軽海峡・冬景色」が大ヒット。日本レコード大賞歌唱賞受賞し、同年19歳でNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。その後、「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、時代を超えたヒット曲を次々に世に送り出す。また、演歌の枠を超え、布袋寅泰さん、亀田誠治さん、東京スカパラダイスオーケストラ、奥田民生さんなどジャンルを超えたミュージシャンともコラボレーションしています。

唐橋：石川さんが4月にリリースされた最新シングル「日々呉々と」。この曲は宮沢和史さんの作詞作曲ということですが、最初に聴いたときはどのような印象を受けましたか。

石川：10代、20代の頃は、阿久悠先生や吉岡治先生といった先生方が、黙っていても「はい、次はこの新曲」と新しい歌をどんどんくださって歌っていました。でもハッと気がつくと、40年、50年経ったときに先生方がみなさん天国へ行かれてしまって。「これから自分は何を歌うべきなんだろう」と思ったんです。

そうしたら、吉岡先生の奥様が「もうパパの新しい新曲というのは二度と生まれません。これからはあなたが自分でいろいろな方と出会って、いろいろなことを感じながら歌を作り,発信していかなければいけないのよ」とおっしゃったんです。そのときに本当に「目から鱗が落ちる」というのはこういうことなんだと思い、それからは（音楽シーンで活躍中のさまざまなアーティストとコラボレーションし、ジャンルの垣根を越えた楽曲が詰まったアルバム）『X -Cross-』というシリーズで作り始めました。

いろいろな方たちと出会いながら歌を作ってきた中で、宮沢和史さんという方もとっても素敵な存在として出会いました。宮沢さんとも、全部丸投げでお願いするのではなく、「今、皆さんはどんな歌を聴きたいのかな」「私は何を歌いたいのかな」「世の中では今何が起きているんだろう」といったことをちゃんとお話ししながら書いていただいた歌ですね。

――石川さゆりさんは、従来の豪華なフルバンド編成でのコンサートに加え、少編成による「アコースティックコンサート」も開催しています。公演情報など詳しくは、石川さゆりさんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/