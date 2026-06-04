「心臓がバクバクして…」河合優実、朝ドラヒロイン決定で“魔力”実感　クドカンとの再タッグは「本当に運がいい」

2028年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が4日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『ほんのモキチ』で、脚本を宮藤官九郎が担当し、主演を河合優実が務めることが発表された。

『ほんのモキチ』は、第118作目の朝ドラ。日本を代表する歌人・斎藤茂吉と、その妻の“猛女”斎藤輝子をモデルに、“朝ドラ”史上「最も不仲な夫婦」を描く。宮藤が朝ドラの脚本を担当するのは『あまちゃん』以来で、約15年ぶりとなる。

会見には、脚本の宮藤、河合、制作統括の板垣麻衣子氏が出席。ヒロインの杜(もり)テル子を演じる河合は、「このような場所に立たせていただけることになり、関係者のみなさまといつも支えて下さっている家族と友人、これまでの作品を見てきてくださった視聴者の方々、観客の方々、すべてのご縁がつながって、今ここに立っていると思います。精一杯やります!」と笑顔であいさつした。

また、朝ドラヒロインに決まった心境を聞かれると、「朝ドラは、本当に特別な作品だと思う。ほかと比べ物にならないぐらいキャスト、スタッフ含め、人数が集まって、それぞれが時間を使って、体を使って……というスケールの大きいものなので、そこの真ん中に立たせてもらうのは、手放しに『うれしい』という喜びだけでなく……お話をいただいたときに心臓がバクバクして。そのことしか考えられなくなっちゃうような魔力があるものだと思いました」と振り返りつつ、「今はもう覚悟が決まって、やる気満々です」と意気込みを語った。

今はモデルとなった輝子の資料を読み始めた段階だという河合。資料を読み、「すごく心が動いていて……本当に魅了されていて。輝子さんの生き方に驚くし、感嘆するし、笑っちゃうし」と感想を吐露。また、「『事実は小説より奇なり』という言葉が浮かんでしまうぐらい……もちろんフィクションを面白くしたいんですけど、盛る必要がないぐらい面白い家族、女性だと思うので、私が感じている魅力をどうやって演じようかな、とこれから考えていきたいと思います」と心境を明かした。さらに、TBS系ドラマ『不適切にもほどがある!』(24)以来となる宮藤とのタッグについても、「最初にお話を聞いたとき、『宮藤さんの朝ドラで』と聞きまして。本当にうれしかったですし、こういう舞台でまた再び宮藤さんとご一緒できるのは、本当に自分が運がいいなと。幸せです、楽しみです」と喜びを表現した。

また、朝ドラヒロインは目標だったかと問われると、「『ずっと夢でした』と言いたいところなんですけど。このお仕事を始めた18歳のときはあまりに想像がつかなくて、いつかそこに立つとイメージしたことがあまりなかったです」と率直な思いを吐露。続けて、今田美桜が主人公を演じた朝ドラ『あんぱん』に出演した当時を振り返り、「『あんぱん』のときも『美桜さんすごいな』とずっと思っていて。最初から最後まで明るく、みんなにとって太陽のように現場に来てくれていたので、『もし自分がここに立つことがあったらこうやってできるかな』と尊敬の念もありましたし、間接的にプレッシャーも感じていたので、オファーをいただいた時すごくドキドキしたんですけど」としつつ、「役目が決まってからは、とてもわくわくしています、特別なことなので。どういうチャレンジができるかなと今はすごく楽しみにしています」と前向きな思いを語っていた。