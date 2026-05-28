グレープストーンは6月1日、バタースイーツ専門店「バターステイツ」の監修商品「バターステイツクレープ」(321.84円)を全国のセブン-イレブンで発売する。

「バターステイツクレープ」は、バターステイツクッキーのギルティな味わいを楽しめる商品。バターが香るもちもちクレープ生地には、バター風味のムースとホイップクリームを包んでなめらかな味わいに。ほろ苦いバタースコッチ風ソースが味わいのアクセントとなっている。

また、ザクザクのクッキークランブルによるザクッとほぐれる歯ざわりを楽しめる。なお、6月1日～7日に順次発売となる。

さらに、「7カフェ バターステイツクッキー」(321.84円)もセブン-イレブン・イトーヨーカドー順次販売。バター含有率34%の生地を焼く"なだれとろけ製法"により、バターがとろけることで独特な形に焼きあがる商品。累計販売数は1,470万個を突破している。

5月26日から千葉・関西・兵庫京滋奈良で、6月2日から北海道・新潟北陸・長野山梨・岡山中四国で、6月9日から静岡東海・九州・沖縄で、6月16日から東京京浜・神奈川で、6月23日から東北・北関東・埼玉で順次販売となる。