ただでさえ可愛い「ちいかわ」たちが、約30mmサイズの「ちいかわベビー」になってカプセルトイに登場。あまりの可愛さに、ファンから歓喜の声が寄せられています。

📣5月カプセルトイ新情報!

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#ChiikawaBaby ハイハイフィギュアが登場!

一部店舗にて限定発売✨

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ちいかわたちがベビーになっちゃった🍼

どこからみてもかわいい!

おしりのくまやスタイにも注目💡

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全8種 1回500円

(@parade_capsuleより引用)

パレード「Chiikawa Baby ハイハイフィギュア」

なんて可愛いベビーたち。あどけない表情もさることながら、赤ちゃん特有の丸みを帯びたコロコロボディがたまりません!! しかも、おしりから覗くとクマさんが。うさぎの乳歯(?)や、それぞれ違った柄のスタイも気になりますね。

サイズは約H30mmで、1回500円。ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「古本屋」の全8種。どの子もコロコロ可愛すぎます!

SNSで紹介されると、「可愛い〜!!!」「うさぎ欲しいなぁ」「たまらんね。いっぱい欲しい」「小さめで飾りやすそう」「こんなんあれやん 全員並べてずっと見てられるやん」と話題に。カプセルトイコーナーで見かけたら、迷わず回しちゃいましょう!