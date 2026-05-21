ただでさえ可愛い「ちいかわ」たちが、約30mmサイズの「ちいかわベビー」になってカプセルトイに登場。あまりの可愛さに、ファンから歓喜の声が寄せられています。
📣5月カプセルトイ新情報!
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#ChiikawaBaby ハイハイフィギュアが登場!
一部店舗にて限定発売✨
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ちいかわたちがベビーになっちゃった🍼
どこからみてもかわいい!
おしりのくまやスタイにも注目💡
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全8種 1回500円
(@parade_capsuleより引用)
なんて可愛いベビーたち。あどけない表情もさることながら、赤ちゃん特有の丸みを帯びたコロコロボディがたまりません!! しかも、おしりから覗くとクマさんが。うさぎの乳歯(?)や、それぞれ違った柄のスタイも気になりますね。
サイズは約H30mmで、1回500円。ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「古本屋」の全8種。どの子もコロコロ可愛すぎます!
SNSで紹介されると、「可愛い〜!!!」「うさぎ欲しいなぁ」「たまらんね。いっぱい欲しい」「小さめで飾りやすそう」「こんなんあれやん 全員並べてずっと見てられるやん」と話題に。カプセルトイコーナーで見かけたら、迷わず回しちゃいましょう!
📣5月カプセルトイ新情報！#ChiikawaBaby ハイハイフィギュアが登場！— パレード カプセルトイ【公式】 (@parade_capsule) May 18, 2026
一部店舗にて限定発売✨
ちいかわたちがベビーになっちゃった🍼
どこからみてもかわいい！
おしりのくまやスタイにも注目💡
全8種 1回500円
🍼詳細🍼https://t.co/UkMTvrWL63#カプセルトイ pic.twitter.com/uzTbJFIFsh