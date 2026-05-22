昨年大人気だったサンリオキャラクターズの食玩が、再び登場することに。待望の再販に歓喜の声があがっています。

バンダイから「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」が待望の再登場☆

いちご味のチョコがけボーロとパッケージチャーム1個(全10種)入りだよ♡

5/25(月)～全国のお菓子売り場などで発売!



(@sanrio_newsより引用)

今回再販されるのは、いちごチョコがけのボーロ(18g)付きの食玩「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」(385円)です。このチャーム、ボンドロのようにぷっくりしていて、どれも可愛くないですか!?

ラインアップは、「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「ウィッシュミーメル」に、シークレットを加えた全10種。ボールチェーンが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩けちゃうのも嬉しいですね。

このニュースに、「めっちゃ可愛い～～」「再登場嬉しい! 全種類集めたくなっちゃうね」「次こそプリンくんを手に入れる」「お菓子も美味しそうだしチャームも可愛いとか最高すぎる。大人が全力で集めるやつ笑」「あーーーーんわたしやっぱりポチャッコが好きーーーーーー」と歓喜の声が続々。発売日は5月25日。推しをゲットしに、お菓子売り場で探してみてくださいね。

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