ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が25日より、ドン・キホーテと第3弾となるコラボレーションイベント「ドン・キホーテで発売! 17LIVE ライバーバスボム 2026」を開催している。

「ドン・キホーテで発売! 17LIVE ライバーバスボム 2026」

「ライバーバスボム」同封ステッカーへの掲載権

「ドン・キホーテで発売! 17LIVE ライバーバスボム 2026」は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定でイベント終了日までに18歳以上であれば、誰でも参加が可能。見事上位17名に選ばれたイチナナライバーは、今回新たに販売される「ライバーバスボム」に同封されるステッカーへの掲載権を獲得することができる。さらに、その中でも上位5名は、「ライバーバスボム」のパッケージへ掲載されるなど、新たに生まれ変わったコラボイベントとして開催される。

なお、今回の「17LIVEライバーバスボム2026」は、2026年9月頃より1カ月間限定で、東京と大阪のドン・キホーテにて販売予定だという。