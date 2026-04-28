ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ライブ配信とニュースコンテンツを融合した新たなライブ配信ニュース番組『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』を、2026年5月中を目処に配信開始することが決定した。

『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』

17LIVE(縦型)とFASTチャンネル(横型)で同時配信

『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』は、17LIVE(縦型)とFASTチャンネル(横型)で同時配信を行うライブ配信ニュース番組。平日毎日18時から30分間の生放送で配信し、ニュースに加え、視聴者からのコメントをリアルタイムで番組に反映する。

『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』では、17LIVEで活躍するライバーや若手アナウンサーがキャスターとして出演し、映像の合成や切り替えを行いながら、17LIVEおよびFASTチャンネルで同時配信を実施する。また、生放送終了後は、FASTチャンネルにてアーカイブやニュースごとの動画コンテンツを展開するほか、17LIVEではキャスターによる個人配信も行う。

さらに配信は、複数のニュースをテンポよくお届けし、2〜3本ごとにキャスターによるコメントを行う構成で、リスナーからのコメントの読み上げやリアクションも交えながら進行していく。