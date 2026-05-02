ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が1日より、mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」を開催している。

メゾピアノの限定デジタルプライズなどを贈呈

「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、メゾピアノをモチーフにしたコラボレーションギフト(有料)が用意され、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、メゾピアノの限定デジタルプライズや、ベリエちゃんをモチーフにしたポシェットやネイルチップなどのオフィシャルグッズが贈呈される。なお、グッズによって達成条件が異なり、詳細は「17LIVE」アプリ内のイベントページに記載されている。