マリオット・インターナショナルは5月7日、「City Express by Marriott (シティエクスプレス by マリオット)」ブランドのホテルを大阪・西成区に2軒同時開業した。

(左)「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」外観/(右)「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」客室

現代の旅行者に向けた、価値を重視したホスピタリティ

シティエクスプレス by マリオットは、品質とシンプルさを重視する旅行者のために設計されたブランド。ビジネス・レジャーの両方の旅行者に対応し、便利な立地で効率的かつスムーズな滞在を提供する。

今回、アジア太平洋地域(中華圏を除く)における同ブランド初のホテルとして、「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」および「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」が開業した。ホテル運営はマリオット社とのフランチャイズ契約に基づき、新今宮ホスピタリティが担う。

両ホテルの客室は、シンプルさを重視しながらも質の高いアメニティを備え、大阪観光やビジネスミーティングの後にくつろげる、快適で機能的な空間となっている。淹れたてのコーヒーと温冷さまざまなメニューを取りそろえた朝食を毎日用意し、地域の食文化を反映したローカルメニューも楽しめる。また、出張中のビジネスニーズにも対応し、柔軟に利用できるワークスペースや無料の高速Wi-Fiを完備することで、滞在中の生産性をサポートする。さらに、大阪の主要な交通拠点や人気観光地へのアクセスに優れた立地により、ビジネス・レジャー双方の旅行者にとって利便性の高い滞在を提供する。

総客室数243室、利便性の高いロケーション

客室数100室を擁するシティエクスプレス by マリオット大阪新今宮は、大阪でも特に活気あふれるエリアの1つであるミナミに位置し、市内の商業エリアや主要ランドマークへの優れたアクセスを誇る。周辺には商業施設、住宅、オフィスが集積しており、利便性とともに大阪ならではの都市生活を身近に感じられるロケーション。大阪の主要な交通拠点の1つである新今宮駅に隣接しており、JR大阪環状線、南海本線、大阪メトロの各路線を利用して、大阪市内および関西広域へのスムーズな移動が可能。関西国際空港からは南海本線で直通約50分と、国内外からの旅行者にとっても利便性に優れた立地となっている。また、通天閣、天王寺動物園、黒門市場といった人気観光スポットが徒歩圏内にあり、あべのハルカスや天王寺へは約5分、ショッピングやグルメ、エンターテインメントで知られるなんば、道頓堀、心斎橋へも約7～10分でアクセス可能だ。

客室数143室を擁するシティエクスプレス by マリオット大阪難波南は、西成区花園北に位置し、大阪の都市生活のリアルな魅力を感じられるエリアに立地している。大阪メトロ四つ橋線の花園町駅に隣接しており、大阪中心部へのスムーズで利便性の高いアクセスが可能。あべのハルカスや天王寺へは約7分、なんばへは約10分、道頓堀へは約12分、心斎橋へは約15分と、主要スポットへの移動もスムーズ。さらに、大阪ドームや大阪城公園へもアクセスできる。また、関西国際空港へは南海線を利用して約45分と、国内外からの旅行者にとって利便性の高いロケーションとなっている。