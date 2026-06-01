吉野北人 6歳ファンからの“人生初推し”告白に感激「初めて好きになった有名人が俺か…感慨深いです」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。

5月2日（土）の放送では、吉野が参加するキッズ・エンタテインメント・プロジェクト「EXILE B HAPPY（エグザイル ビー ハッピー）」の活動への想いや、リスナーから届いた心温まるメッセージなどについて語りました。

◆「普段のLDHとは違う角度で」EXILE B HAPPYが届けるハッピーな空間

番組前半では、リスナーから届いた「ゴールデンウィークのEXILE B HAPPYのライブを楽しみにしています。昨年、初めて参戦した幼い甥っ子も大喜びで、メンバーに頭を撫でてもらえたことが幸せな思い出になっています」というメッセージを紹介しました。

吉野は感謝を述べつつ、改めて「EXILE B HAPPY」について説明。「LDHのエンタテインメントだからこそできる社会貢献がある」という想いのもと、2021年に始動したキッズ・エンタテインメント・プロジェクト「KIDS B HAPPY」から、2023年6月に誕生したプロジェクトであることを紹介しました。

リーダーのEXILE TETSUYAを筆頭に、ボーカルは吉野北人と中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーには小森隼（GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、岩谷翔吾（THE RAMPAGE）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）の8人体制で活動しています。

昨年のライブを振り返り、吉野は「本当にその名にふさわしいくらい、ハッピーなチームです。普段のLDHのライブにはないような、子どもたちも一緒に楽しめる空間になっています。喜んでもらえるようなセットや構成、ちょっとしたお芝居の部分もあったりして、また違う角度で楽しんでいただけるエンタテインメントです」と、グループならではの魅力を語りました。

また、地方でのイベント出演などを通じて子どもたちと触れ合う機会も多く、「子どもたちの笑顔を見ると、自分たちもすごく笑顔になります。子どもの笑顔が、皆さんの笑顔に繋がっていく。本当に素敵な空間だといつも感じています。ピュアで無邪気な笑顔がこれからも続いていってほしいですし、僕らももっとたくさんの笑顔と幸せを届けていきたいです」と、熱い想いを明かしました。

◆6歳のリスナーから「初めて好きになった有名人が北ちゃん」とピュアな告白！

番組後半では、6歳の男の子からの可愛らしいキッズメッセージを紹介しました。「初めて好きになった有名人が北ちゃんです。北ちゃんみたいに歌を歌う人になりたいです。ラジオを聴くために土曜日も早起きするようになりました。大好きです」という純粋な言葉に、吉野は思わず「わ～！ かわいい!! ありがとう」と声を弾ませました。

「初めて好きになった有名人が俺か……」としみじみ語る吉野。「6歳の小さなお子さんにまで応援してもらえるようになったのだと思うと、なんだか感慨深いです。年齢を問わず、たくさんの方に歌を届けていきたいと改めて強く思いました」と喜びを噛み締めました。

さらに、6歳にして「歌を歌う人になりたい」という夢を持っていることに対し、「夢を持つタイミングって、高校生とか、ある程度経験を重ねて現実的になってからだと思うのですが、6歳で夢を持っているなんて素敵ですね。こうして夢が広がって繋がっていくのが、まさにEXILE B HAPPYの活動ならではのことだと思います」と感銘を受けた様子。

普段はTHE RAMPAGEとして活動している吉野ですが、「EXILE B HAPPYの活動も、ちょっと違う角度でもっと頑張りたいです。いろいろな活動を通してたくさんの人を喜ばせられるように頑張るので、これからも応援してもらえたら嬉しいです。これからも一緒に頑張っていこうね。歌、応援しているよ！」と、未来のアーティストへ温かいエールを送りました。

◆子どもたちの感性に刺激！絵本『みんなのうみ』を紹介

続いて、番組では絵本『みんなのうみ』が紹介されました。これは、クレシアのサポートで生まれた番組オリジナルの絵本で、SDGsの14番目の目標「海の豊かさを守ろう」をテーマに、子どもたちから募集した絵を1冊にまとめた作品です。

実際に絵本を手にした吉野は「表紙から可愛さがすごく詰まっています」と絶賛。「ページをめくっていくと、子どもたちならではの繊細さや、一人ひとりの絵のタッチ、質感の違いが伝わってきます。魚の顔も個性的で、1枚1枚全く違います。子どもたちが手に取っても楽しめますし、大人が見ても良い意味で刺激をもらえる本です」と見どころを語り、リスナーへのプレゼント企画を案内しました。

エンディングで吉野は「まだライブに来たことがない方や、音楽を聴いたことがない方にも、ぜひEXILE B HAPPYの楽曲を聴いていただきたいです。子どもだけでなく、大人の方にもしっかり歌詞が刺さる内容になっていますし、自然と笑顔になれるミュージックビデオも展開していますので、ぜひチェックしてください！」と呼びかけ、ハッピーな空気感のまま放送を締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/