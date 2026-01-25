物価高のこのご時世、つい買い控えてしまいがちですが、それ、"もしも"の時に困るかもしれません。

もしもの時に備えて「食品備蓄」🎒

.

地震や大雪などでライフラインが止まったり、物流が機能しなくなったりした場合、家庭でどれくらい備えているかが重要になります!

.

何をどれだけ備蓄すればいいのか、必需品は何かを確認しましょう✅

https://gov-online.go.jp/article/202103/entry-10236.html

(@gov_onlineより引用)

食品備蓄、できていますか? 地震や豪雨などの災害時はもちろんのこと、雪でも物流がストップしてしまうことがあるんです。では実際、何をどれだけ備蓄する必要があるのか……。政府が推奨する“大人2人×1週間分”の備蓄がこちらです!

改めて見てみると、結構な量ですよね。我が家でも、お水や缶詰、乾麺などは常に備蓄している、というかローリングストックしているのですが、最近、お菓子やジュース、果物、カップ麺などは思うように買えていなかったです……。物価高を気にし過ぎて、ローリングストックのこと忘れてたかも。もし今災害が起きたら、1週間なんて全然もちません。危ない危ない、今すぐ買い足さなきゃ!

みなさんのお宅は、いかがでしたか? 「うちも見直さなきゃ!」そう思った今が始めどきです。消費期限の確認も兼ねて在庫のチェックをしてみては? “もしも”のときのために、無理なく無駄なく備えていきましょう!