通信カラオケ・JOYSOUNDで、スマートフォン向けアイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』の「ガラクタロード」リリースを記念したコラボキャンペーンが、25日からスタートした。

MV映像を背景に「ガラクタロード」を歌える

同キャンペーンでは、新曲「ガラクタロード」のミュージックビデオを背景にカラオケを楽しめるほか、オリジナルグッズが当たる企画、プロデューサーの声を反映して制作する特集ページ、JOYSOUNDでのカラオケランキングTOP20のプレイリスト公開など、複数のコンテンツが展開される。

『学園アイドルマスター』は、2024年にバンダイナムコエンターテインメントからリリースされた『アイドルマスター』シリーズの最新作。アイドル養成校「初星学園」を舞台に、プレイヤーがプロデューサーとしてアイドルの卵たちを育てていくスマートフォン向けアイドル育成シミュレーションゲームだ。

2周年を記念したタイミングでリリースされたH.I.F編のテーマ曲「ガラクタロード」は、ポップで耳に残るキャッチーなサビや、クレイアニメのMVが話題を集めている。キャンペーン期間中には、同曲のMV映像を背景にカラオケを楽しめる予定となっている。

待ち受け画像＆アクリルしおりをプレゼント

キャンペーンでは、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして使えるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」を利用し、「ガラクタロード」を含む初星学園の課題曲を選曲すると、その場で参加者全員に「学園アイドルマスター×JOYSOUND」オリジナル待ち受け画像をプレゼントする。

待ち受け画像は全13種でランダム配布。さらにWチャンスとして、抽選で「学園アイドルマスター×JOYSOUND」オリジナルアクリルしおりもプレゼントされる。アクリルしおりは全13種のうち1種を選んで応募でき、各10人、合計130人に当たる。

待ち受け画像は毎日、1曲につき1回取得可能。キャンペーン期間中は何度でも応募できるが、Wチャンスへの応募は1人1回のみ有効となる。

プロデューサー参加型の特集企画も

また、「カラオケで1曲目に歌いたい初星学園の曲」や「カラオケで歌って感動する初星学園の曲」を、選曲理由や思い出のエピソードとともに募集。集計結果は後日、特設ページで公開予定となっている。

さらにApple Musicでは、初星学園のカラオケランキングTOP20を集約したプレイリストも公開中。JOYSOUNDでは、映像付きで歌える初星学園の楽曲も多数用意されており、『学園アイドルマスター』の楽曲をカラオケで楽しめる企画となる。

キャンペーン期間は、7月31日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。対象課題曲は初星学園の全楽曲となる。