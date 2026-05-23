HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」のリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」が、通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」でライブ・ビューイング配信される。

「Paradox Live Dope Show 2026」

8チームが2日間にわたり出演

「Paradox Live Dope Show 2026」は、5月30日・31日の2日間にわたり、東京・有明アリーナで開催される「Paradox Live」史上最大規模のリアルライブ。今回はその模様を、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルームで生配信する。

「Paradox Live」は、近未来の日本を舞台に、各音楽ジャンルで人気を博すHIPHOPチームたちが、自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描くプロジェクト。ハイレベルな楽曲の数々に加え、声優や歌い手を含む実力派キャスト陣、個性あふれるキャラクターたちが支持を集めている。

今回配信される「Paradox Live Dope Show 2026」には、作中に登場する8つのチームが2日間にわたり出演。各チームの魅力を存分に楽しめるスペシャルライブとなる。

アーカイブ配信も視聴可能

ライブ・ビューイングの公演日時は、30日が18時開演、31日が17時開演で、各公演時間は約3時間を予定。各公演、開演30分前から終了予定時間の30分後までが予約推奨時間となる。

チケットは、5月22日18時から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売。2日間の生配信に加え、後日アーカイブ配信も視聴可能で、アーカイブ視聴期間は6月6日12時から7月12日23時59分までとなっている。

料金は、通常の視聴チケットが1人4,000円、3人以上の利用でお得なグループチケットが1ルーム10,000円。また、「みるハコ」限定のレプリカチケット付き視聴チケットも1人4,300円で販売される。レプリカチケットは全9種のうちランダムで1点が届けられる。いずれも別途室料が発生する。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブ・ビューイング、映画、アニメなどを楽しめるJOYSOUNDのサービス。プライベート空間ならではの気兼ねなさで、会話や飲食を楽しみながら映像コンテンツを視聴できる。