3月は旅立ちの季節。引越し先に合わせて、家具や家電を選んでいる人も多いと思いますが、引越しで意外と多いのが「家具が入らない」問題です。きっちり採寸しておかないと、後悔することに……。
そこで今回は、【公式】自衛隊東京地方協力本部(@tokyo_pco)のポストから、「サイズをぴったり測る方法」を紹介します。
家具サイズ失敗の共通点
新生活や引っ越しで意外と多いのが
「家具が入らない」問題🥲
.
原因はほとんどが
事前の採寸ミス🥹
.
メジャー+αで正確に測れます🫡
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引っ越し前に知っておくと
家具選びで失敗しません。
.
あとで見返せるよう
保存しておいてね❤️
(@tokyo_pcoより引用)
家具サイズ失敗の共通点— 【公式】自衛隊東京地方協力本部 (@tokyo_pco) March 15, 2026
新生活や引っ越しで意外と多いのが
「家具が入らない」問題🥲
原因はほとんどが
事前の採寸ミス🥹
メジャー+αで正確に測れます🫡
引っ越し前に知っておくと
家具選びで失敗しません。
あとで見返せるよう
保存しておいてね❤️#東京地本 #自衛官募集 #ライフハック… pic.twitter.com/zbMstYas0L
付箋紙を活用したこの採寸方法、これなら、メジャーがフィットしない場所でもきっちり測ることができますね。
引き出しの中のサイズを測る時や、洗濯機や冷蔵庫の設置場所を採寸するときも、家具がドアを通過できるか確認するときも、この方法さえ覚えておけば大丈夫。あとちょっと入らない!という失敗を回避することができるんです!
新生活をスムーズにスタートさせるために、まずはきっちり採寸を。みなさんも参考にしてみてくださいね。
家具サイズ失敗の共通点— 【公式】自衛隊東京地方協力本部 (@tokyo_pco) March 15, 2026
新生活や引っ越しで意外と多いのが
「家具が入らない」問題🥲
原因はほとんどが
事前の採寸ミス🥹
メジャー+αで正確に測れます🫡
引っ越し前に知っておくと
家具選びで失敗しません。
あとで見返せるよう
保存しておいてね❤️#東京地本 #自衛官募集 #ライフハック… pic.twitter.com/zbMstYas0L