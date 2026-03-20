3月は旅立ちの季節。引越し先に合わせて、家具や家電を選んでいる人も多いと思いますが、引越しで意外と多いのが「家具が入らない」問題です。きっちり採寸しておかないと、後悔することに……。

そこで今回は、【公式】自衛隊東京地方協力本部(@tokyo_pco)のポストから、「サイズをぴったり測る方法」を紹介します。

家具サイズ失敗の共通点



新生活や引っ越しで意外と多いのが

「家具が入らない」問題🥲

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原因はほとんどが

事前の採寸ミス🥹

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メジャー+αで正確に測れます🫡

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引っ越し前に知っておくと

家具選びで失敗しません。

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あとで見返せるよう

保存しておいてね❤️

(@tokyo_pcoより引用)

付箋紙を活用したこの採寸方法、これなら、メジャーがフィットしない場所でもきっちり測ることができますね。

引き出しの中のサイズを測る時や、洗濯機や冷蔵庫の設置場所を採寸するときも、家具がドアを通過できるか確認するときも、この方法さえ覚えておけば大丈夫。あとちょっと入らない!という失敗を回避することができるんです!

新生活をスムーズにスタートさせるために、まずはきっちり採寸を。みなさんも参考にしてみてくださいね。