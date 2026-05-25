ローソンは5月26日より、夏にぴったりの氷菓やアイスなど計14品を全国の「ローソン」にて順次販売する。

今夏は、果汁や果肉を使用し、手頃な価格でフルーツを楽しめる商品として、国産フルーツの果汁・果肉を30%以上使用した「日本のフルーツ」シリーズの氷菓(268円)や、食べやすいスティック状の冷凍フルーツ「完熟生マンゴースティック」(181円)など、計4品がラインアップされている。

「日本のフルーツ」シリーズ

国産のフルーツ果汁を30%以上使用した、国産フルーツの瑞々しい味わいが楽しめるローソンのアイスシリーズ「日本のフルーツ」から、山梨県産白桃の香りと甘さを閉じ込めた「日本のフルーツ 山梨県産白桃」が7月14日に登場。また、8月11日には、濃厚な甘みとシャリシャリとしたみずみずしい食感が特長の栃木県産幸水を使用した「日本のフルーツ 栃木県産幸水」も販売される。いずれも価格は268円。

冷凍フルーツ

レインフォレスト・アライアンス認証を受けている田辺農園産(エクアドル産)の規格外バナナを凍らせ、チョコレートでコーティングした「MOTTAINAI チョコバナナ」(397円)が6月9日より登場。また、完熟マンゴーをそのままスティック状に冷凍した「完熟生マンゴースティック」(181円)も6月23日から販売される。

フルーツを楽しめるその他の氷菓

九州で馴染みのあるアイス「しろくま」もラインアップ。6月2日には、練乳氷にみかん果肉、黄桃、さくらんぼ、パイン果肉、小豆甘納豆をトッピングした「丸永製菓 とろける練乳のしろくま」(343円)、翌週6月9日には、マンゴーベースのバータイプ「丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー」(173円) が登場する。

ほかにも、「森永製菓 ハイチュウアイスバー＜グレープ＞」(184円)が6月16日に、スイカ果汁を使用した「フタバ食品 サクレスイカ」(184円)が7月7日に、いちごの果汁・果肉を20%使用した「濃蜜いちご氷」(257円)が7月21日に登場。今夏のローソンには、フルーツを楽しめる氷菓が多数ラインナップされている。

その他の氷菓

ローソン「明治 北海道あずき 練乳氷」(225円)と「丸永製菓 弾けるしゅわしゅわアイスバーエナジードリンク」(194円)

そのほかの氷菓では、6月16日に、北海道産あずきと練乳風味の微細氷を組み合わせかき氷「明治 北海道あずき 練乳氷」(225円)が登場。7月21日には、炭酸氷をミックスしたエナジードリンク風味のアイスバー「丸永製菓 弾けるしゅわしゅわアイスバーエナジードリンク」(194円) が登場する。

氷菓以外のアイス

今回のローソンには、氷菓以外のアイスも充実のラインナップ。プライベートブランド「ミルクワッフルコーン」のアイス部分だけを楽しめ「ミルクワッフルコーンの上だけ」(311円)が5月26日より登場。さらに、7月7日からは「チョコミントワッフルコーン」(365円) 、7月28日には「赤城乳業 クールチョコミント」(238円) が販売される。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「ナチュラルローソン」で発売されない。