ローソンは5月12日より、元祖“こってり”スープのラーメンチェーン店「天下一品」が監修した商品を、全国の「ローソン」にて販売している。

まずは、天下一品の代名詞ともいえる“こってりスープ”をさらにこってりにした「こってりMAXラーメン」(745円)。スープに鶏と野菜の旨みをさらに加えて、コクと旨味を限界まで追求したラーメンとなっている。

続いて、同じく“こってりMAX”な「こってりMAXあんかけチャーハン」(697円)が登場。背徳感のある組み合わせがたまらない一品で、特製からし味噌で味変することもできる。

定番のこってりラーメンも登場。もはや“飲むスープ”ではなく“食べるスープ”といわれる“こってりスープ”を使った「こってりラーメン」(697円)は、野菜と鶏がらの旨みが詰まった味を存分に堪能できるラーメンとなっている。

さらに、お店の味わいを再現した、鶏がらの濃厚な旨みがつまった“こってりスープ”仕立てのおにぎりも登場。旨辛チャーシューマヨネーズが入った「こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」(214円)は、ピリッと旨辛い「辛味噌」がアクセントに。「こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」(203円)は、ニンニクと唐辛子が隠し味となっている。

なお、5月14日～20日までの期間中に、ローソン公式Xアカウント「 ローソン(@akiko_lawson) 」をフォローし、対象ポストに「ついに登場ローソンこってりMAX」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に「QUOカード 10,000円分」が当たるキャンペーンも開催される。

即席麺や冷凍食品

「天下一品」の“こってり”を即席麺や冷凍食品でも楽しむことができる。ラインアップは以下のとおり。

天下一品監修 ラーメン … 516円

天下一品監修 炒飯 … 462円

サンヨー食品 サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径 … 356円

サンヨー食品 サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ… 183円

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、発売日が異なる場合がある。