ローソンは4月28日より順次、冷し麺をリニューアル・新発売している。「そばの香り」と「のど越しの良さ」にこだわった冷しそばの注目商品を紹介する。

まずは、定番の一品「香りとのど越し ざるそば」(451円)。2種の挽き方をしたそば粉をブレンドした香りとのど越しが良いそばを、こだわり出汁のつゆでいただく。

「香りとのど越し 冷しそば&いなり」(697円)は、2種の挽き方をしたそば粉をブレンドした香りとのど越しが良いそばに、いなり寿司3個を組み合わせた食べ応えのあるセット。

「香りとのど越し 冷しとろろそば」(559円)は、香りとのど越しが良いそばに、出汁を感じるつゆ、粘りのあるとろろを合わせた一品。

「香りとのど越し ミニネバネバそば」(451円)は、なめこ、オクラ、わかめなど複数のネバネバ食材をトッピングした、暑い時期にうれしい冷たいそば。他の商品と買い合わせがしやすいミニサイズとなっている。

このほか、食べ応えのあるそばを同社従来品(冷しとろろそば)の約1.5倍盛り付けた「特盛!冷し肉そば」も登場。甘辛醤油だれとラー油を合わせて味付けした豚肉と、玉ねぎ、天かす、ネギ、ごまをのせたボリュームある冷しそばとなっている。

※画像はすべてイメージ。

※いずれの商品も、「沖縄エリア」では発売されない。

※九州エリアのローソンでは、同一商品名で仕様が異なる場合がある。