テレビ朝日系 毎週日曜午前9時より放送中の『仮面ライダーゼッツ』より、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。

最終章! 仮面ライダーゼッツエクスドリーム登場!“極限の夢”ビジュアル解禁!

4月26日放送の第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ(川平慈英)の夢の中で、ゼッツと瓜二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れてしまい、莫はゼッツへの変身能力を失ってしまう。一方ジーク(天野浩成)は、ねむ(堀口真帆)の力を利用し、現実の人間たちをナイトメアに改変、悪夢を現実化していく。さらにジークのターゲットは莫にも向かい……。

今回解禁された“極限の夢”ビジュアルは、中央に立つのは、ゼッツ究極の姿「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは一体どのようなものなだろうか。

背後には、莫の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢(ナイトメア)たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。そんなロードスリーブースターと相対峙するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。全身にエネルギーが渦巻くかのような螺旋状のデザインが印象的だ。

最終章を前に役者は揃い、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。

挿入歌「Kickstart」ををBACK-ONが担当

そして、音楽も新情報が解禁。仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌「Kickstart」ををBACK-ONが担当。4月29日に配信スタートとなる。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ ADK EM ・東映