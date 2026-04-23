賞レース準優勝で注目を集めた2組が、“油断しちゃう居酒屋”で本音全開。売れて変わった財布事情から、下積み時代のリアルな生活まで赤裸々トークが飛び出した。

21日放送のテレビ東京のバラエティ番組『あちこちオードリー』(毎週火曜24:30～)に、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテと、『キングオブコント2023』準優勝のカゲヤマが出演。ブレイク後の収入事情やコンビ結成秘話、さらにドンデコルテ・渡辺銀次がカゲヤマ・益田康平の実家に10年住み続ける驚きの関係性まで明かされた。

若林正恭は、ドンデコルテの銀次について「久しぶりに出てきたマジで危なそうな人だよね。脳の細胞からおかしそうだもん」と評し、その強烈なキャラクターに注目した。そんな銀次と小橋共作が組むドンデコルテは、銀次の主張強めな“演説系漫才”で人気。本人は「たまたまですね」と誕生秘話を語る。もともとは力説するスタイルだったが、朝の寄席でトーンを落として話したところ大ウケし、現在の形になったという。

ドンデコルテ結成の裏側についてもトークが展開。小橋は、別々のコンビを解散した後、単発ユニットとして銀次と漫才をしたことがきっかけで「好きになっちゃいまして。芸人としてですよ。もちろん」と告白。そのまま正式コンビ結成につながったことを明かした。

一方、カゲヤマは中学時代からの同級生コンビ。若林から「同じ中学っぽいネタやってるよね」とイジられると、2人も笑顔で応じる。益田は、声量全開の芸風について「あと10年ぐらいかな」と将来の喉事情を心配し、スタジオの笑いを誘った。

番組では、銀次の私生活にも話が及ぶ。現在、銀次は益田の実家の二世帯住宅「益々荘」に住んでおり、その生活はすでに10年になるという。益田は「知ってる人がいいよねってなって」と入居の経緯を説明。春日俊彰も「最近の話じゃないんだ」と驚いていた。

さらに、ブレイク後の給与明細を見た際の反応も話題に。下宿先の益田と明細を見たという銀次は「見たことないところにいっぱい数字が書いてある……どれだ、どれが給料だ？」と混乱しながら確認し、「これだ! ぐぁー!」と大興奮。当時の様子を再現し、スタジオを盛り上げた。

その一方で、銀次人気の影響は益田にも波及。タバやん。は、益々荘のYouTubeチャンネルが好調だと明かし、「むちゃくちゃ稼いでるらしいんですけど、教えてくれなくて格差コンビってことだけ分かってます」と不満顔。すると益田は、YouTubeで配信したチャーハン動画が190万再生を記録したと明かし、動画の収益を“チャーハンマネー”と表現。銀次が「銀次マネーと呼べ! チャーハンマネーってなんだ」とツッコミを入れた。

さらに、銀次の下積み時代の生活ぶりも話題に。タバやん。が「銀次ってバイトしてるの? 何で稼いでるの? ってみんなで噂してたら、益田が“多分仕送りなんだけど、実家の山を仕送りで1個売ってしまった”って」と暴露。すると益田は「僕が聞いたのは、お父さんに『あの山、家のだったけど売ったんや。お前がやっていることはこういうことや』と言われた」と真実を明かす。これを受け、若林は「山一個切り崩して芸人続けてたんだ」と驚き、スタジオ騒然の爆笑となった。

下積み時代の苦労を笑いに変えながら、現在のブレイクを喜ぶ2組。若林と春日との掛け合いも相まって、勢いある若手芸人たちの現在地が伝わる30分となった。