「もう続けたくないので番組を降ります」 あの、冠番組『あのちゃんねる』降板意向を表明

歌手・タレントのあのが23日、自身のX(Twitter)で、テレビ朝日系バラエティ番組『あのちゃんねる』を降板する意向を表明した。18日の放送で、番組側が「不本意な発言を誘導」したとして謝罪。あのは、過去にも企画や質問内容に抵抗してきたと明かし、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」とつづった。

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18日に放送された『あのちゃんねる』では、あのが「嫌いな芸能人」を告白させる企画を放送。ここで鈴木紗理奈の名前を挙げると本人がInstagramで不快感を示し、番組側は23日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

さらに、「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明。「この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」とした。

この謝罪を告知する番組Xのポストを引用する形で、あのは「『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました」と、これまで番組制作側に意見を伝えてきたことを明かした。

しかし、「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いた」とし、過去にも「番組を降ろさせてください」というところまで話し合っていたという。その後、番組側から「改善します」と伝えられたため、様子を見ながら続けてきたが、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言した。

今回の放送について、あのは「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありました」と説明。さらに「今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく」と、事前に十分な共有がないまま収録に臨んだ状況をつづった。

その場では「あのを含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えました」と振り返り、自身が発言後に「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」と伝えたものの、オンエア上ではカットされていたと主張。「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と謝罪した。

また、「今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無い」とし、「これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」と経緯を説明。最後に「番組を楽しみにしてくださっていた皆さん、ゲストや関係者の皆さんにはこのような形になってしまいすみませんが、最後まで何卒よろしくお願いします」と結んだ。

『あのちゃんねる』は、2020年10月にテレビ朝日の深夜バラエティゾーン『バラバラ大作戦』の1期生としてスタート。2021年秋に一度終了した後、CSやテレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』などに舞台を移し、2024年秋に地上波レギュラーとして異例の再スタートを果たしていた。

なお、見逃し配信していたTVerでは、23日に同放送分が配信停止された。