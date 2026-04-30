アニメ「葬送のフリーレン」のラバーチャームがカプセルトイに登場。かわいらしい冬服バージョンとなっています。

⋱🆕2026年5月下旬⋰

.

───⋆

葬送のフリーレン

カプセルラバーキーホルダー

.

🛒全7種｜1回 300円

🔗https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9642/

───⋆

.

TVアニメ『葬送のフリーレン』より、カプセルラバーキーホルダーが登場!

.

全国のカプセルトイコーナーで販売予定!

(@bushi_capsuleより引用)

冬服のフリーレンたち、とっても可愛いですよね。しっかり全身が入ったキャラクターデザインで、それぞれあざと可愛さを感じる表情も魅力的です。

サイズは約55mm。ラインアップは、冬服の「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」「ザイン」に加え、「ユーベル」「ヴィアベル」「ラント」も仲間入りした全7種。SNSでは、「これは可愛い」「ヴィアベルいるー!!」「ユーベル、ヴィアベル、ラントが欲しい!!フリーレンたちもだけど可愛すぎる!!」「ユーベルの新グッズキタァァァァァ」などと話題になっています。

1回300円 で、5月下旬よりカプセルトイコーナーに登場。ぜひ推しをゲットして、お気に入りのバッグやポーチに付けてあげてくださいね。

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部