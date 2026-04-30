アニメ「葬送のフリーレン」のラバーチャームがカプセルトイに登場。かわいらしい冬服バージョンとなっています。
⋱🆕2026年5月下旬⋰
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葬送のフリーレン
カプセルラバーキーホルダー
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🛒全7種｜1回 300円
🔗https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9642/
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TVアニメ『葬送のフリーレン』より、カプセルラバーキーホルダーが登場!
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全国のカプセルトイコーナーで販売予定!
(@bushi_capsuleより引用)
冬服のフリーレンたち、とっても可愛いですよね。しっかり全身が入ったキャラクターデザインで、それぞれあざと可愛さを感じる表情も魅力的です。
サイズは約55mm。ラインアップは、冬服の「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」「ザイン」に加え、「ユーベル」「ヴィアベル」「ラント」も仲間入りした全7種。SNSでは、「これは可愛い」「ヴィアベルいるー!!」「ユーベル、ヴィアベル、ラントが欲しい!!フリーレンたちもだけど可愛すぎる!!」「ユーベルの新グッズキタァァァァァ」などと話題になっています。
1回300円 で、5月下旬よりカプセルトイコーナーに登場。ぜひ推しをゲットして、お気に入りのバッグやポーチに付けてあげてくださいね。
(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
⋱🆕2026年5月下旬⋰— ブシカプ！公式 (@bushi_capsule) April 21, 2026
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葬送のフリーレン
カプセルラバーキーホルダー
🛒全7種｜1回 300円
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TVアニメ『葬送のフリーレン』より、カプセルラバーキーホルダーが登場！
全国のカプセルトイコーナーで販売予定！#フリーレン #frieren#ブシカプ pic.twitter.com/bg8zr5Ir6s
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部