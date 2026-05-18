TOPPANホールディングスのグループ会社である、BookLiveは、運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、ブックライブの会員から寄せられた＜「本当に面白い！おすすめマンガ」アンケート2026＞の結果を発表した。同調査は、3月14日～3月20日の期間に1090人を対象にインターネット上で行われた。

「2026年の今読んでほしい！」「本当に面白い！」「オススメしたい！」作品をテーマに、ブックライブユーザーにアンケートを実施し、投票された上位100作品を【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】、【バトル・アクションマンガ】、【ファンタジーマンガ】、【異世界・転生マンガ】【学園・青春マンガ】【ヒューマンドラママンガ】など、9個のテーマに分けて各ジャンルごとにランキング化した。

令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ

(C)白梅ナズナ・まきぶろ・紫真依／一迅社 「令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ」は、2025年版に続き2026年版でも100選内で最多ジャンルとなり、100作品のうち20作品を占める結果となった。そのなかで堂々の1位に選ばれたのは、『悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～』。

『悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～』は、まきぶろによる小説を原作とする作品で、白梅ナズナにより2022年にコミカライズ化。2026年3月時点でシリーズ累計部数400万部（電子含む）を突破した人気作だ。転生者ではなく、“本物の悪役令嬢”が復讐劇を主導する異色の令嬢マンガとして高い支持を集めた本作は、「本当に面白いマンガ100選」2024年版で同ジャンル1位、2025年版でも3位にランクイン。2026年版では再び首位に返り咲き、さらに2027年にはTVアニメ化も決定するなど、根強い人気を誇っている。

ユーザーからのコメントでは、「初めて読んだ時、また新しくて面白い悪役令嬢ものが出てきたぞ！とワクワクしました。異世界ものは基本的にスカッとするものが多くて好きですが、こちらもかなりスカッと要素がいいです。ラストを平凡な形で丸く収めてしまわず、世界観を大事にしながら、この作品だからこその結末に持っていった点も素晴らしいと思います。」といった、“悪役令嬢もの”の新機軸や、骨太なストーリー展開を評価する声が多く寄せられた。

また、「爽快！痛快！主人公の悪役令嬢がとっても男前でした。絶対読んでほしい！って私の周りの人に勧めまくってます。最後のざまぁはもうスカッとしたどころじゃないです笑」といった、レミリアの凛とした強さ、鮮やかな復讐劇の爽快感に魅了されたという感想も見受けられた。

ファンタジーマンガ

「異世界・転生マンガ」1位は、『あなたのお城の小人さん ～御飯下さい、働きますっ～』となった。『あなたのお城の小人さん ～御飯下さい、働きますっ～』は、美袋和仁による小説を原作に、栗原一実が作画を手がける異世界転生マンガだ。

2025年版の「ファンタジーマンガ」で3位にランクインしていた同作だが、2026年版ではメディア化作品を含む人気作を抑えて、「異世界・転生マンガ」で初の1位を獲得した。さらに、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」でも第3位に選出されており、今後のさらなる盛り上がりや展開に期待が寄せられている。

ユーザーからのコメントでは、「可愛くて愛おしい気持ちにさせてくれる作品。心が温まり主人公をずっと応援したいと思わせてくれる。ドキドキやワクワクも与えてくれる、読んでいてストレスがない、いい意味で本当の娯楽漫画」、「働かざる者食うべからず精神の幼女が面白いし、養父や執事らのまわりの人達の優しさが心暖まる」といった、主人公の愛らしさや周囲との温かな関係性に注目する感想が多く見受けられた。

ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ

(C)日向夏・倉田三ノ路・しのとうこ / 小学館

「ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ」1位は、『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』となった。同作は、日向夏による人気小説『薬屋のひとりごと』を原作に、倉田三ノ路がコミカライズを手がける大ヒット作だ。

シリーズ累計発行部数は4,500万部を突破。2024年版・2025年版に続き、2026年版でも1位を獲得し、3年連続首位となった。さらに、2026年10月よりTVアニメ第3期第1クール、2027年4月より第2クールの放送が予定されているほか、2026年12月にはシリーズ初の劇場版公開も控えており、さらなる映像化展開を追い風に作品の盛り上がりはますます広がっている。

ユーザーからのコメントでは、「猫猫の鋭い推理と洞察力にいつも引き込まれます。壬氏との関係がどうなっていくのかも目が離せません。」といった、猫猫の鮮やかな謎解きと、壬氏との関係の行方に注目する声が多く寄せられた。さらに、「老若男女問わず楽しめる作品だと思います。謎解きの本格さも、キャラクターの魅力も申し分ありません。」といった感想からも、本格的なミステリー性と魅力的なキャラクターを兼ね備え、世代を超えて愛され続けていくことを予感させる作品であることがうかがえた。

「読者が選ぶ、本当に面白いマンガ100選【2026年版】」 各ジャンル1位